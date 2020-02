Raser over Blachman: Katastrofe-aften

Thomas Blachman har fået seernes vrede at føle, efter han fredag aften foretog flere kontroversielle valg.

Her måtte både nervøse Aksel, dygtige Aria og talentfulde Magnus forlade konkurrencen til seernes store harme.

Det er i hvert fald det indtryk, man lades tilbage med på 'X Factor's officielle Facebook-side, hvor følelserne får frit løb i et opslag vedrørende Magnus' farvel.

'Forstår intet og synes Blachmann var utroligt selvmodsigende i den udtalelse ifht hvad han ellers plejer at sige/mene. Der røg et kæmpestort talent med vokal, interessant lyd og nerve, og en person man kunne mærke havde meget godt på spil. Elendigt valg', skriver Anne rettet mod Thomas Blachman.

Ude af 'X Factor': - Fortryder meget

Og hun er langt fra den eneste, der undrer sig. Karina henviser til fredagens stoledans, når hun evaluerer Blachmans indsats.

'Tid til dommerskift i 'X Factor' kan jeg kun sige. Fravalgte 3 af de bedste i aften. Kan ikke finde ord for galskaben. Katastrofe-aften'.

Og de hårde ord fortsætter. Maj kalder Blachmans beslutninger for 'helt blanke', mens Charlotte mener, at Magnus fortjente en stol i stedet for danseglade Emil. Jesper mener efterhånden, at 'X Factor' helt har mistet sin eksistensberettigelse.

Magnus Lasse Petersen imponerede stort - og røg ud. Foto: Screendump/TV2

Ekstremt træls

Over for Ekstra Bladet har Magnus Lasse Petersen fortalt, at han var meget tilfreds med sin egen præstation. Alligevel nager det uventede farvel.

- Det er selvfølgelig ekstremt træls, når man finder ud af, at man ikke er med, men det er vel sådan, det er, siger han til Ekstra Bladet.

Raser over 'X Factor': - Så falsk!

Over for TV2 har Thomas Blachman forsøgt at uddybe sit fravalg af Magnus.

- Han peakede der. Jeg synes ikke, man skal bruge sit liv på at reproducere et peak, man har haft. Det gælder i alle fag.

- Det er min erfaring, der gør, at jeg kan tage den beslutning, siger Thomas Blachman til tv-kanalen.

Thomas Blachman har placeret sig i skudlinjen. Om det var galt eller genialt, finder vi ud af, når liveshowsene starter senere på måneden. Foto: Linda Johansen

Klar på grupperne

Der er dog godt nyt til de seere, der vil have mere Magnus.

I næste uge er det nemlig Ankerstjernes tur til at finde sine udvalgte, og her så man allerede efter fredagens afsnit, at han fjerner en stol og gør plads til at skabe sit eget. Hvor Aria Hill over for Ekstra Bladet fortæller, at hun blev tilbudt en plads, men takkede nej, så er det anderledes med Magnus.

Chok i 'X Factor': Slagtet af Blachman

Han vil ikke afsløre, om han har fået tilbuddet, men siger:

- Jeg ville helt sikkert være interesseret, hvis han spurgte. Det kunne være fantastisk, siger han.

Imens folk forfærdes over Thomas Blachman, er det værd at have i baghovedet, at han har vundet de to seneste sæsoner. Først med den sammensatte gruppe Place on Earth og senest med Kristian Kjærlund.