Raser over dansk streamingtjeneste

Hvis man har svært ved at høre, eller hvis man ikke kan forstå engelsk og andre fremmedsprog, så har man i det meste af weekenden ikke kunnet bruge Viaplay.

Streamingtjenesten har siden lørdag nemlig haft problemer med undertekster på enkelte enheder.

'Lige nu mangler en del materiale undertekster. Vi undersøger sagen,' skriver Viaplay på skærmen til de brugere, som har problemer.

Og hvis man kigger på streamingtjenestens Facebook-side, så er der en del, der er berørt af problemerne. Her brokker folk sig under de forskellige opslag, som Viaplay i løbet af weekenden har delt.

'Der er en fejl på filmen. Underteksterne virker ikke,' skriver en af brugerne, som bestemt ikke er alene om at brokke sig:

'Efter et døgn er det stadig ikke lykkedes jer at få tekster på jeres ting. Det er sgu en falliterklæring. Måske I skulle skifte ud i it-afdelingen. Hvilke kompensation kommer der for det, da jeg ikke kan engelsk og derfor ikke kan bruge jeres produkt?'

'Kommer der snart undertekster på jeres materiale igen? Det tager vel ikke 24 timer at få styr på?'

'Viaplay er snart på højde med Yousee. De er blevet for store, og så bliver man arrogant og ligeglad med kunderne.

Og kundeservice sidder for skud og skal lyve for kunderne for at få ro på.'

Der er dog også en besked i det lidt mere muntre hjørne:

'Vi har lejet den koreanske film 'Parasite', så det ville være ekstra rart med undertekster,' skriver en anden bruger.

Beklager mange gange

Viaplay kan endnu ikke sige noget om, hvor længe problemerne vil vare. Men i en besked til Ekstra Bladet forsikrer Mette Barnes, der er kommunikationschef hos Nordic Entertainment Group, som ejer Viaplay, at man er i fuld gang med at løse dem.

'En mindre del af vores kunder på Viaplay kan lige nu opleve udfordringer med undertekster. Vi arbejder på højtryk på at udbedre fejlen, og vi beklager mange gange over for vores kunder,' skriver Mette Barnes.

Også på Facebook har Viaplay travlt med at få svaret de utilfredse kunder. Her lyder det også, at det ikke er alle brugere og enheder, der oplever problemerne.

'Det er ikke alle steder, de (underteksterne, red.) mangler. Indtil det er ordnet, kan du stadig finde underteksterne via appen/hjemmesiden på mobil, tablet, PC og Mac,' skriver streamingtjenesten til flere af brugerne.

Hvis man har lejet en film, man ikke kan se på grund af de manglede undertekster, tyder det dog på, at man alligevel kan se den, når problemerne er løst.

'Når du ikke at se filmen, er du meget velkommen til at sende os en privat besked med emailen, som du har lejet den på. Så vi kan se lidt nærmere på det,' lyder meldingen fra streamingtjenesten.

Indtil videre må man altså væbne sig med tålmodighed, hvis man bruger Viaplay - og ikke kan klare sig uden underteksterne.