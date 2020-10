Raser over dommerne: Virkelig ærgerligt!

'Der var for lidt tango og for meget show'.

Sådan lød det gentagne gange fra dommerkvintetten i fredagens 'Vild med dans', da de skulle vurdere Fastix og Asta Björks tango.

Kritikken var især rettet imod Asta Björks koreografi, og netop det faldt bestemt ikke i god jord hos parret.

De var derfor også noget frustrerede, da Ekstra Bladet mødte dem efter fredagens udsendelse, hvor de klarede sig igennem uden en omdans trods beskedne 18 point fra dommerne.

Revser dommerne: Det er forkert

- Det har jo været en emotionel rollercoster. Men i aften synes jeg, at vi leverede en god tango, så jeg går herfra og er glad, lød det indledende fra Faustix, mens Asta Björk supplerede:

- For mit vedkommende har jeg stor respekt for dommerne og deres arbejde og deres ekspertise, men jeg synes, det er ærgerligt, når kommentaren handler om mig og ikke Morten, for det er jo Morten, der står her og skal lære at danse, og han kan ikke gøre for, hvordan jeg har valgt at koreografere dansen, sagde hun og fortsatte:

- Det er jo simpelthen ikke hans hovedpine. Så det synes jeg er ærgerligt - at min partner skal gå fra gulvet med en følelse af, at de ikke sagde noget til ham, og det handlede om mig. Det føler jeg, at de kunne have sagt efter showet, hvis det var det.

Faustix og Asta blev stemt videre af seerne. Foto: Mogens Flindt

Asta Björk er samtidig uforstående over for, at dommerne valgte at kritisere netop tangoen.

- Jeg føler bare ikke, at denne her koreografi var anderledes end alle de andre danse, jeg har lavet i min 'Vild med dans'-karriere. Der har været flere grundtrin i denne her end i rumbaen i sidste uge, så jeg forstår bare ikke, hvorfor denne her dans var så slem for dem, siger hun og tilføjer:

- Nu har jeg været med i tre år, og den her dans var ikke mere show end mange af de andre danse, jeg har lavet.

Foto: Mogens Flindt

Lærte ikke noget

Også Faustix var uforstående over for dommernes kritik og gik fra dansegulvet med en flad fornemmelse.

- Jeg vil jo gerne gå derfra og tænke: 'Hvad tager jeg med til næste uge. Hvad kan jeg lære noget af'?. Det har der været noget af de andre gange, og det har jeg tænkt over, men nu går jeg herfra i aften og ved ikke, hvad jeg skal gøre bedre. Det er ærgerligt. Så det ville være lækkert, hvis det handlede lidt mere om dans og mindre om, hvor høje og lave vi er, og hvordan vi ser ud, sagde Faustix, mens Asta Björk fortsatte:

- Jeg er en anelse skuffet, for jeg føler, at jeg godt kunne have trængt til nogle kommentarer om Mortens dans. Og ikke fylde det ud med mig, for jeg skal ikke fylde så meget i det her program. Det er slet ikke det, der er meningen. Det er ærgerligt.

Parret var dog trods alt glade for, at de har klaret sig videre til endnu en uge i 'Vild med dans'.

- Det er rart at vide, at vi gør et godt nok stykke arbejde til, at seerne mener, vi er værd at stemme på. Vi er taknemmelige over, at folk har stemt på os, sagde han.

Færdig i 'Vild med dans'