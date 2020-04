Raser over DR: Hvor dybt kan man synke

Lyttere er vrede over, at P3's værter onsdag eftermiddag laver aprilsnar om død og corona

Er det sjovt at lave aprilsnar om død og corona i denne tid, eller er det totalt upassende?

Det er værterne og lytterne på corona-versionen af P3-programmet 'Curlingklubben' stærkt uenige om. Programmets to værter, Maria Fantino og Christian Bonde, sender i denne tid den specielle 'Karantæne på P3'-udgave af programmet, og i dag gik de over stregen, mener flere lyttere.

Programmet gik i luften i dag efter Radioavisen klokken 12, og selvom danske medier er blevet enige om at holde igen med aprilsnar i år, så valgte de to værter at give den fuld skrue.

I programmet blev det sagt, at Christian Bonde var afgået ved døden.

Den joke har fået flere lyttere til tasterne på Facebook, og de synes tydeligvis ikke, at det var en sjov aprilsnar.

'Føj for s...... DR går stik imod alle seriøse mediers udmelding om IKKE at lave Aprilsnar ud med 1. en aprilsnar - 2 en medarbejders død og 3 døden pga Coronakrisen', skriver Otto Iversen blandt andet.

'Hvor dybt kan man synke!!!!!!', spørger han yderligere.

Og der er flere, der er enige med ham.

Allerede inde deres første sendetime var slut, opdagede Maria Fantino og Christian Bonde, at de var kommet i strid modvind.

Mens hun prøvede at undskylde med et 'vi lægger os fladt ned', gjorde han sig lystig over de stavefejl, som folk havde lavet i deres kommentarer.

- Jeg troede godt, at jeg måtte lave sjov med at jeg selv døde. Det må jeg vel selv bestemme om er sjovt, sagde Christian Bonde blandt andet.

Han fortalte også, at han hellere vil dø af at hjerteanfald end af corona.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra DR.