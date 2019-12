Raser over Murphy: - Du er en slave

Lørdag kunne man for første gang i 35 år opleve Eddie Murphy i det amerikanske sketch-show 'Saturday Night Live', men selvom den populære komiker fik en heltemodtagelse af publikum, da han trådte ind på scenen, er det bestemt ikke alle, der er lige begejstrede for hans optræden.

Kollegaen Bill Cosby, der i øjeblikket afsoner en dom for adskillige seksuelle overgreb, er nemlig rasende over, at Murphy åbnede showet ved at gøre sig sjov på hans bekostning.

Det skriver The Hollywood Reporter.

- Hvis man for 30 år siden havde fortalt mig, at jeg ville blive en kedelig hjemmegående far, og Bill Cosby ville ryge i fængsel, ville selv jeg ikke have taget imod det væddemål, sagde Murphy blandt andet, før han med en parodi på Cosbys karakteristiske stemme spurgte publikum:

- Hvem er nu Amerikas hyggeonkel?

Eddie Murphys comeback på 'Saturday Night Live'-scenen udløste det største bifald til en gæstevært i mands minde. Foto: Matt Baron/Shutterstock

Eddie Murphy kan 'vælte' Saturday Night Live efter 35 år

Hollywood-slave

Vittighederne fik søndag Cosbys publicist, Andrew Wyatt, til at fare til tasterne og forfatte et længere indlæg på Cosbys Instragram-side, hvor han i hårde vendinger angriber Murphy på vegne af sin klient.

'Man skulle tro, at Hr. Murphy havde fået sin frihed til at forlade plantagen, så han kunne træffe sine egne valg, men han har besluttet at sælge sig selv tilbage som Hollywood-slave', skriver han blandt andet.

'Hr. Cosby er den første sorte, som har vundet en Emmy, og Hr. Cosby brød farvebarriererne i underholdningsindustrien, så sorte som Eddie Murphy, Dave Chapelle, Kevin Hart og andre fik muligheden for at vise deres talenter for mange fremtidige generationer. Det er en skam, at Hr. Murphy udnytter det glorværdige øjeblik, hvor han vender tilbage til 'Saturday Night Live', til at komme med nedsættende bemærkninger om Hr. Cosby.'

Publicisten anklager også Murphy for at modarbejde alle sorte mennesker med sine udtalelser og foreslår, at han og Bill Cosby mødes over en kop kaffe, så de i fælleskab kan hjælpe de sorte i stedet.

Bill Cosby ankommer til retten Pennsylvania, der senere fandt ham skyldig i flere seksuelle overgreb. Foto: Brendan Smialowski/Ritzau Scanpix

Spice Girl i stor nedtur

Gammelt fjendskab

Om Murphy dukker op til kaffe-date, er dog mildest talt tvivlsomt. Det har nemlig længe været kendt, at han ikke ligefrem er perlevenner med Cosby.

I et nyligt afsnit af Netflix-serien 'Comedians in Cars Getting Coffee' fortalte Murphy, at Cosby plejede at irettesætte hans sprogbrug og fortælle ham, hvilke emner han skulle tale om på scenen.

- Sådan var han ikke mod andre komikere. Det var ondt. Han var ikke flink. Han gjorde det ikke mod alle, men mod mig specifikt. Han var et røvhul mod mig, lød dommen fra Murphy i programmet.

Eddie Murphy har endnu ikke kommenteret angrebet fra Cosby-lejren.