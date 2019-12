RASER over ny julefilm: Fremstiller Jesus som homo

Streaminggiganten Netflix er havnet i gedigen modvind, efter premieren på en julesatire, der fremstiller Jesus som homoseksuel.

I skrivende stund har mere end 1,8 millioner allerede været til tasterne og underskrevet en erklæring, der beder Netflix fjerne komedien.

Det skriver flere udenlandske medier heriblandt The Indepedent.

'The First Temptation of Christ', som filmen hedder, er lavet af den brasilianske satire-kanal Porta fos Fundos (bagdøren, red.), der særligt er kendt fra YouTube.

'Jesus, der skal fejre sin 30 års fødselsdag, bringer en særlig gæst med hjem til familien', lyder det blandt andet i Netflix egen beskrivelse.

Blandt kritikerne er Brasiliens præsidents søn, Eduardo Bolsonaro:

'Vi går ind for ytringsfrihed, men er det virkelig værd at angribe en tro, som 86 procent af vores befolkning tror på', skrev han på sociale medier ifølge AFP, mens biskoppen Henrique Soares da Costa fra Pernambuco, erklærede, at han havde opsagt sit Netflix-abonnement på grund af den 'blasfemiske, vulgære og respektløse film'.

Filmen havde premiere 3. december, og kan også streames i Danmark.