Raser over Oh Land: - Det er noget forbandet svineri!

Da der lørdag aften blev afholdt første omgang af den berygtede 'Five Chair Challenge' i 'X Factor', var det Oh Lands solister over 23, der stod for skud, da der skulle udvælges fem solister, som gik videre til bootcamps.

Her indtog Michael Dandanell scenen med stor selvsikkerhed og fortalte indledende, at han på opfordring fra Oh Land havde valgt at synge et nummer af Kim Larsen - i stedet for nummeret 'For Evigt' af danske Volbeat, som egentlig oprindeligt var planen.

Men det skulle han tilsyneladende aldrig have gjort.

Midt i sin optræden valgte Oh Land nemlig at stoppe ham med henvisning til, at hans stemme lød for meget som Kim Larsen. Derfor bad hun ham - noget overraskende - om at synge et andet nummer.

Heldigvis bar det frugt, og Michael fik chancen og en stol. Det varede dog kun et øjeblik, for senere i programmet blev stolen taget fra ham til fordel for en af de andre deltagere.

- Det var dig, der ville have mig til at synge Kim Larsen, sagde Michael Dandanell henvendt til Oh Land, mens han efterfølgende sagde følgende om sit exit:

- Jeg er skuffet. Jeg skulle have holdt mig mere til min egen mavefornemmelse. Men jeg tog imod rådet fra Oh Land om at synge Kim Larsen, sagde han, mens Oh Land konstaterede, at hun rigtig nok havde bedt ham om at synge Kim Larsen, men ikke at lyde som ham.

Michael er bestemt ikke tilfreds med, at han blev stoppet under sin optræden. Foto: Lasse Lagoni /TV2

Da Ekstra Bladet fanger Michael Dandanell over telefonen forud for lørdagens udsendelse, lægger han ikke skjul på, at han den dag i dag stadig føler sig meget uretfærdigt behandlet af Oh Land.

- Det var jo kongemord for åben skærm. Det er det, jeg føler. Jeg gik i en fælde, og det var for dumt. Jeg skulle aldrig have lyttet til Oh Land. Jeg skulle have gjort, hvad jeg selv følte, var det rigtige, siger han til Ekstra Bladet.

Ville ikke Kim Larsen

Ifølge Michael Dandanell forsøgte han at overbevise Oh Land om, at det ikke var en god idé, at han sang Kim Larsen.

- Inden workshoppen havde vi jo fået en mail om, at vi skulle synge noget, der kunne få gang i publikum, og når jeg normalt spiller med mit band, er 'For Evigt' en af de sange, der virkelig gør det. Så jeg tænkte, at jeg skulle synge den, siger han og fortsætter:

- Til workshoppen siger jeg så til Oh Land, at jeg gerne vil synge den, og hun spørger kritisk, hvorfor jeg gerne vil synge den sang. Hun siger dog, at hun godt kan lide, at jeg synger på dansk, og at jeg skulle synge noget Kim Larsen. Jeg sagde direkte til hende, at jeg ikke vidste, om jeg turde det. Der er meget stor berøringsangst i forhold til Kim Larsen, fordi han jo betyder så meget for mange danskere, så jeg havde ikke lyst til det. Hun var dog enig med sig selv om, at det ville blive rigtig godt. Jeg tvivlede, men valgte alligevel at gå med til det til sidst, fordi jeg tænkte, at hun ved, hvad hun taler om.

Ifølge Oh Land lød Michael for meget som Kim Larsen. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Derfor følte han sig også godt og grundigt taget ved næsen, da han fik at vide, at Oh Land ikke kunne lide, hvad hun hørte under 'Five Chair Challenge'.

- Hun vidste jo, hvordan det lød, for hun havde hørt mig synge Kim Larsen før til workshoppen, så jeg følte mig virkelig røvrendt og stukket i ryggen, og jeg synes, det var virkelig respektløst, at jeg blev stoppet midt i det hele. Jeg blev virkelig vred. Giv mig dog lov til at gøre nummeret færdigt, for jeg viser også respekt for dommerne, og så forventer jeg, at de gør det samme med mig. Men det der synes jeg, var noget forbandet svineri, siger han og fortsætter:

- Jeg tabte virkelig helt lysten til at være der, og jeg var helt forvirret, da jeg blev stoppet. Jeg synes, at Oh Land skulle have givet mig en mere fair chance og sendt mig videre, så jeg kunne bevise, at jeg har en god klang. Men når det så er sagt, så er det jo det ultimative skulderklap at få at vide, at man lyder som Kim Larsen, siger Michael, der til daglig blandt andet spiller i et Kim Larsen kopiband.

Oh Land mente i sidste ende, at hun havde valgt det helt rigtige hold til at gå videre i 'X Factor'. Foto: Henning Hjorth

Fortsætter ufortrødent

- Oh Land sagde jo det her til sidst med, at hun rigtig nok havde bedt dig om at synge Kim Larsen, men ikke som Kim Larsen. Hvad tænker du om den udmelding?

- Det giver jeg ikke meget for. Jeg har sunget sådan i ti år, så må hun se bort fra det. Jeg er ikke en poleret diamant, så jeg synes, at jeg skulle have haft chancen. Men jeg gik i en fælde, og det var bare ikke smart, siger han.

- Men jeg var da rigtig ked af det i situationen, og det var min lille søn Ludvig også. Jeg synes allerede, at der var en underlig stemning, da jeg indtog scenen, og det gik så derefter.

- Fortryder du, at du stillede op i programmet set i bakspejlet?

- Jeg fortryder ikke, at jeg stillede op. Jeg går derfra med oprejst pande, og så spiller jeg videre med mit band. Nu gik det sådan, og det må man bare respektere og komme videre, og heldigvis har jeg fuld gang i min karriere i dag.

Efter lørdagens 'Five Chair Challenge' ser Oh Lands hold ud på følgende måde: Nicklas Mietke, John Obhasa P. Clausen, Ilona Mihaela Artene, Kaspar 'Kali' Andersen og Elina Sutinen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Oh Land, der har følgende at sige om Michaels kritik:

'Det at man følger et råd, er ikke det samme som at sikre sig en plads i live. Så ville alle dem, der kunne følge et råd jo gå videre. Det er en skrap konkurrence, og nogen går videre og andre gør ikke', skriver hun i en mail og fortsætter:

'Afbrydelsen handlede om at give ham en chance til. Og alene på grund af den ekstra chance fik han en stol. Og så er der vist ikke mere suppe at koge på det søm', lyder det fra dommeren.