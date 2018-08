Raser over populær TV2-vært: Det er useriøst

Det er useriøst, at Felix Smith har shorts på, når han byder velkommen i 'Go' aften Danmark', lyder det fra Sørine Gotfredsen

17. august bød Felix Smith velkommen i 'Go' aften Danmark'-studiet i et sommerligt outfit i form af shorts.

Det har fået sognepræst og debattør Sørine Gotfredsen til tasterne i Kristeligt Dagblad, hvor hun i en kommentar langer ud efter Felix Smiths påklædning og TV2's dresscode eller mangel på samme.

'Jeg troede, at det var løgn, da vært Felix Smith i sidste uge trådte ind i studiet i TV 2-programmet ”Go´ aften Danmark” i nogenlunde samme mundering, som han sikkert ville tage på stranden i. Det virkede ikke jovialt og afslappet. Det virkede useriøst, fordi manden på skærmen signalerede, at han ikke for alvor havde gjort sig umage for vores skyld. Og når han ikke har gjort det med sin påklædning, er der vel heller ingen særlig grund til at tro, at han har gjort det med indholdet', skriver Sørine Gotfredsen i kommentaren.

Her påpeger hun desuden, at hun ville ønske, at DR og TV2 ville indføre en strammere dresscode.

Se også: Tidligere TV-A-vært single igen

'Jeg vil anbefale, at man på DR og TV 2 stiller større krav til påklædning. For studieværter, naturligvis, men faktisk også for de indbudte gæster. Ja, nu kommer det. Man kunne sagtens på DR 2s ”Deadline” indføre forbud mod, at mænd møder op i shorts, da det er upassende.Indholdet tager skade, for påklædning og respekt for samtalen hænger sammen. Tv-kanalerne må meget gerne gå forrest i en fornyet påmindelse om dette tidløse princip.'

Sørine Gotfredsen er langt fra tilfreds med den måde, tv-værter klæder sig. Foto: Janus Engel

Klæde sig efter erhverv

Til Ekstra Bladet uddyber Sørine Gotfredsen sin kritik.

- Jeg har valgt at skrive om den her sag, fordi den varme sommer har gjort, at folk klæder sig anderledes. Jeg mener, at der er en klar sondring mellem, når man er i det private og det offentlige rum. Man skal klæde sig efter sit erhverv, og her mener jeg, at studieværter har særlige forpligtelser, siger hun til Ekstra Bladet.

Her fortæller hun ligeledes, at Felix Smith blot er et eksempel ud af mange.

- Felix Smith fylder jo i bund og grund to linjer i min kommentar. Men jeg har valgt at fremhæve ham, fordi han i situationen har tøj på, som jeg vil mene passer mere til, når man griller derhjemme. Det er vigtigt, at man som studievært sætter det private til side. Det er en del af det at have et offentligt embede. Her er man nødt til at tænke over, hvad man repræsenterer, og man giver forkerte signaler og mister troværdighed og seriøsitet, hvis man er alt for afslappet klædt, siger hun.

Se også: Kendt tv-vært stopper: Jeg har sagt de ord, der skal siges

Felix til tasterne

Debatten omkring hans påklædning har fået Felix Smith til tasterne på de sociale medier. På Instagram deler han et billede fra 'Go' aften'-studiet, hvor han har de famøse shorts på.

Til teksten har han delt en række grinende smileys efterfulgt af hashtags med ordene: agurketid og shortsgate. Herefter kommer en direkte stikpille til den kendte sognepræst og debattør.

'Sørine Gotfredsen har for meget tid', lyder det.

Den kommentar giver Sørine Gotfredsen dog ikke meget for.

- Så forstår han ikke perspektivet i det. Det er ikke ligegyldigt, hvad man har på. Tøjet sender et meget vigtigt signal og er en del af noget større. At vi i dette land hylder det afslappede og uformelle, som vi gør, rummer en risiko for, at vi mister fornemmelsen for, hvad normer og tradition egentlig betyder. Og at det kan mistes.

Se også: Line Bauns flirte-opfordring gik ikke helt som forventet

- Men Sørine - er det ikke i orden, at man klæder sig efter vejret, når det nu er så varmt?

- Nej. Man må lide for sit embede, og man er nødt til at tilpasse sig. Man må ikke lade sig styre af sine egne behov på den måde.

Tidligere på sommeren var det Jyllands-Postens chefredaktør Jacob Nybroe, der skabte heftig debat, da han i en intern e-mail til medarbejderne slog fast, at avisen er en arbejdsplads og ikke en campingplads, og at man derfor ikke må have shorts og korte nederdele på, når man er på arbejde.

- Jeg synes, at sådan et tiltag er godt, og jeg mener også, at steder som TV2 og DR burde indføre noget lignende, lyder det fra Sørine Gotfredsen.

TV2: Han var nydelig

Ekstra Bladet har været i kontakt med TV2's kommunikationsafdeling, der oplyser, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at få en kommentar fra Henriette Ladegaard-Pedersen, TV 2-redaktør på 'Go’ aften Danmark', da hun er ude at rejse.

De henviser i stedet til et interview, hun har givet til Fagbladet Journalisten i forbindelse med debatten.

Her fortæller redaktøren, at den meget varme sommer i år har gjort, at der er større spillerum for, hvordan man klæder sig.

Hun forklarer desuden, at der er dresscode for TV2's nyheds- og aktualitetsprogrammer, men derudover har man på TV2 ikke en dresscode. Det forventes dog, at medarbejderne tænker over deres påklædning og klæder sig 'passende'.

Blev taget i røven af tv-produktion: Derfor skred jeg ikke

Ifølge Henriette Ladegaard-Pedersen var der dog intet galt med den påklædning, Felix Smith havde valgt 17. august.

- Jeg så godt Felix i sine knælange, nydelige shorts forleden – og det er jo Felix. Og der skønner vi, at fordi han sidder i den kontekst – et loose talkshowprogram – så må han godt, fordi han fortsat ser nydelig ud, siger hun og understreger, at påklædningen dog godt kan blive for afslappet.

- Badesandaler og shorts vil for eksempel ikke være ønskeligt. Så synes jeg, det bliver for useriøst. I det omfang, man opretholder en formel pæn påklædning, er det i orden med shorts, lyder det fra Henriette Ladegaard-Pedersen.