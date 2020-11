Raser over TV2: - Det giver ingen mening

Irina Olsen er rasende over, at hendes mand, Faustix, er ude af 'Vild med dans'

Fredag aften blev sidste stop i 'Vild med dans' for dj og producer Faustix og hans partner, Asta Björk, da seerne vragede dem til fordel for Wafande og Mie Moltke.

Men den beslutning er influenceren Irina Olsen, der er gift med Faustix, bestemt ikke tilfreds med, og det har fredag aften fået hende til at uploade en video på sin Instagram, hvor hun raser over afgørelsen.

Her lægger hun samtidig ikke skjul på, at hun ikke forstår, hvordan Faustix kan have røget ud på seerstemmer. Hun har nemlig fredag efter fredag opfordret hendes tusindvis af følgere til at stemme på ham.

- Med alle de stemmer, han har fået, og så meget dommerne har trukket ham ned, jeg synes ikke det var fair, lyder det fra Irina i videoen, inden hun fortsætter:

- Alt det her med stemmerne, det giver ingen mening, lyder det videre fra Irina, der i sin video deler billeder af flere beskeder fra følgere, der fortæller, at de har haft problemer med at stemme på Faustix, og at deres stemmer ikke er gået igennem fredag aften.

- Jeg er superdårlig taber i dag. Jeg synes, det var så uretfærdigt, og jeg er pissesur, siger hun og fortsætter:

- Jeg ved, hvor mange der har stemt på Morten. Det giver ingen mening, siger hun videre.

Irina har flere gange været med i studiet for at støtte Faustix. Fredag aften var hun der dog ikke. Foto: Mogens Flindt

I videoen lægger Irina ikke skjul på, at hun er glad for, at hun ikke var i studiet fredag aften, fordi hun er godt rasende over udfaldet.

- Tænk hvis jeg havde siddet i studiet. Det havde ikke været kønt, siger hun blandt andet og tilføjede:

- Morten og Asta tog det flot. Men jeg ved også, at Morten ikke synes, det er fedt at få kritik.

Mere afslappet

Det var nemlig en noget mere afslappet Faustix, der mødte pressen efter 'Vild med dans', da han røg ud af programmet.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, og jeg ville gerne have forsat i programmet, men nu har jeg mere tid derhjemme. Jeg har også lige fået en ny Playstation, den skal jo også indvies, lød det slukøret.

Faustix og Asta var selv meget fattede efter deres exit. Foto: Mogens Flindt

Han havde allerede inden dansen i aften forberedt sig på det værste.

- Jeg sad og havde nogle mareridtstanker om, at det nok var den, der slog mig ud, det var også en svær dans.

Sloxfoxen blev den sidste dans for parret, der røg ud efter omdans med Wafande og Mie Moltke.

Til Ekstra Bladet skriver TV2, at de ikke kan genkende kritikken fra Irina.

'Der har ikke været nogle uregelmæssigheder i sms-afstemningen. Faustix har fået masser af sms-stemmer, desværre bare ikke nok i denne her i omgang. Der kan være forsinket svartid sms-stemmerne fordi vi modtager så mange på en gang, men de går stadig igennem', lyder det fra underholdningsredaktør Thomas Richardt Strøbech.

Irina er bestemt ikke tilfreds med fredagens afgørelse i 'Vild med dans'. Foto: Mogens Flindt

