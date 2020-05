Raser over TV2: - Enormt utjekket!

Torsdag aften beskrev Ekstra Bladet, hvordan den danske sanger Chio Dyrlund, der går under kunstnernavnet CH10, var rasende på TV2 og Sony, fordi hun ikke var blevet informeret om, at hendes sang 'Karma is a Bitch' var blevet udgivet i 'X Factor'-finalisten Mathilde Caffeys navn i kølvandet på lørdagens finale, hvor Mathilde Caffey sang netop den sang på landsdækkende tv.

Koda, der sikrer musikeres rettigheder i Danmark, forklarede dog, at der for Chio Dyrlund ikke var noget at komme efter rent juridisk.

- Det er lovligt at lave covernumre, så rent juridisk er der ikke nogen sag her. Men jura eller ej, så er det både en god idé og god stil at informere og kreditere dem, der har lavet musikken, sagde Eva Hein, der er kommunikationsdirektør i Koda, til Ekstra Bladet.

Den udmelding er DJBFA, der er den største forening af sangskrivere og komponister i Danmark, dog ikke enige i.

Det har fået deres bestyrelsesforkvinde, Anna Lidell, til at gå til tasterne på Facebook og udtale sig om sagen.

'Problemet er bare, at produktionsselskabet bag showet tilsyneladende ikke har sikret sig, at sangskriveren var med på planen. De har ikke forklaret ordentligt, hvad de ville. Det i sig selv er skidt og utjekket, og noget vi skal gøre op med i musikbranchen. Store aktører har stort ansvar! Hvis de ikke er tjekkede, hvem skulle så være det?! I øvrigt ville det være dejligt, hvis sangskriveren var krediteret, ligesom til DR's fællessang', skriver hun.

Ikke kun etisk

Anna Lidell mener dog også, at der er et juridisk problem i forbindelse med TV2 og Sonys brug af CH10's sang, fordi der er ændret i den.



'Men der er formentlig også et juridisk problem. Den originale sang varer 3:45 min., mens 'X Factors' er 40 sek. kortere. Der er otte linjers tekst og dermed større sekvenser af sangen, der simpelthen er skåret ud. Tilsyneladende uden skriftligt samtykke fra ophavsmanden. Det må man grundlæggende ikke. Det er dog en individuel vurdering fra sang til sang, når man laver et cover, men vurderingen herfra er, at sangen er ændret – specielt når større tekststykker er blevet fjernet', skriver hun og fortsætter:

'Hvis der har siddet en musikfaglig person bag denne beslutning, ville de uden tvivl vide, at det ikke var i orden'.

Mathilde Caffey på scenen under 'X Factor'-finalen lørdag aften. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Juridisk problem

Overfor Ekstra Bladet uddyber Anna Lidell sin kritik:

- Der er to aspekter. Det etiske og juridiske. Rent juridisk må man ikke gå ind og ændre en sang radikalt. De har fået lov at lave et covernummer, men de har slettet en del tekst. De har gjort den 40 sekunder kortere. Det er det, jeg synes er problemet. Jeg synes, den er ændret, siger hun og fortsætter:

- Og så er der et etisk problem. TV2 og Sony har et kæmpe ansvar. De skal have tid til at ringe til ophavsmanden og spørge, om det er okay. Det er enormt utjekket, at det ikke er sket, og at der står ikke nogen kunstnere akkrediteret.

Kan tages i retten

Til Ekstra Bladet fortæller Eva Hein, der er kommunikationsdirektør i Koda, der varetager musikeres rettigheder, at sagen potentielt kan få et juridisk efterspil.

'Når vi fra Kodas side skriver, at der rent juridisk ikke er nogen sag, så er det ud fra den præmis, at det er en coverversion af nummeret, der har givet anledning til frustration. Men hvis nummeret er ændret og bearbejdet i en grad, der gør, at det ikke er en coverversion, og det er dét, der er konflikt omkring, ja, så er det noget, der i sidse ende vil skulle afgøres ved en domstol', skriver hun i en mail og fortsætter:

'Det er svært at sige noget entydigt om, hvor grænsen mellem cover (der er tilladt) og bearbejdning (der kræver tilladelse) går, men i betragtning af at udgivelse af covermusik er meget, meget udbredt og retssager på området uhyre sjældne, vil jeg tro, der skal være tale om betydelige ændringer'.

Chio Dyrlund er rystet over forløbet. Foto: Privat

Ekstra Bladet har været i kontakt med Sony, der ikke ønsker at kommentere udtalelserne fra DJBFA på nuværende tidspunkt. De oplyser dog, at de på nuværende tidspunkt undersøger sagen.

Svært at finde rundt i

Til Ekstra Bladet siger Chio Dyrlund, der står bag CH10, at hun er blevet gjort opmærksom på, at hendes sang 'Karma is a Bitch' måske ikke er blevet behandlet på en korrekt måde.

- Af hvad jeg kan forstå, så er det lovligt at lave en coverversion af en sang, så længe der ikke er blevet ændret i teksten og lavet synderligt om i sangen, siger hun og fortsætter:

- Men de har ændret i rækkefølgen af teksten og fjernet nogle vers. Jeg har fået at vide af mange jurister og musikfolk nu, at det Sony og TV2 har gjort med min sang altså ikke er lovligt. Mig og mit hold er stadig i dialog med forskellige mennesker. Jeg ved ikke lige selv, hvad jeg skal tro på endnu, siger hun.

Sony: - Vi beklager - Vi har været i dialog med artisten forud for 'X Factor'. De vidste godt, at nummeret ville blive spillet i finalen. Men vi tager på vores kappe, at vi ikke var nok opmærksomme på at garantere os, at de havde forstået, at sangen også blev udgivet efterfølgende, siger hun og fortsætter: - Når det så er sagt, har vi ikke gjort noget lovmæssigt galt. Det ændrer dog ikke på, at vi er kede af det på det rent menneskelige plan. For der er en person i den anden ende, der er ked af det, og som ikke synes, det her er fedt, og det vil vi selvfølgelig gerne i dialog om, og derfor har vi også rakt ud til både artisten og hendes pladeselskab, siger hun. Ifølge Karina Fenn er de derfor heller ikke blege for at beklage forløbet. - Vi har forsøgt at gøre, hvad vi kan ud fra et menneskeligt synspunkt, og derfor vil vi også gerne række ud og sige, at vi beklager meget. Vi skulle have sørget for, at vi var 100 procent sikre på, at de havde forståelse for, at sangen også blev udgivet efterfølgende. Det var forkert af os at antage, at de vidste det, siger hun og understreger: - Men det er ikke noget med, at sangen bliver trukket tilbage, eller at det får konsekvenser på den måde, for vi har ikke gjort noget ulovligt. Vis mere Luk