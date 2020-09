Raser over 'Vild med dans': 'Vi kender dem ikke'

Hvor kendt skal man egentlig være for at være med i 'Vild med dans'?

De sidste 16 sæsoner af programmet er danskerne blevet introduceret til store personligheder som Mikkel Kessler og Iben Hjejle, og ingen glemmer naturligvis, da Allan Simonsen satte ild i danskerne med sin deltagelse.

I år er der endnu en gang blevet introduceret 12 nydansere, der skal deltage om at blive 'Danmarks modigste danser' sammen med en professionel partner.

Og det er altså ikke alle, der er lige tilfredse med de navne, der skal dukke op på de bonede gulve.

Både på Instagram og Facebook skriver flere nemlig, at der er tale om alt for mange ukendte navne.

'Det er jo efterhånden de professionelle dansere, der er de kendte', skriver en.

'Endnu en man ikke kender', skriver en anden.

'Har aldrig hørt om hende ... Der må da findes nogle bare semi-kendte, der kan stille op?', lyder det fra en tredje.

Forstår kritik

Elisa Lykke, der er en af mest brugte castere i Danmark, kan på nogle måder godt forstå kritikken, som folk rettet mod holdet af nydansere i 2020.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

- 'Vild med dans' er efterhånden et så veletableret brand, at det faktisk næsten kan tillade sig at have hvem som helst med, så længe man kan sætte en 'titel' på dem, siger hun og fortsætter:

- Set med min professionelle caster-hat på, så kan jeg måske godt forstå, at nogle VMD-fans synes, det virker svagere end tidligere år, da der er lidt færre af de store fængende ugebladsnavne. Jeg kender selvfølgelig dem alle, men jeg tror, at den brede danske befolkning med garanti kan genkende profilerne som Sara Bro, Wafande og Hilda Heick. Resten tror jeg, en del vil være lidt mere usikre på hvem de er, og hvad de er kendt for.

Tv-ekspert: - Det er meningen Ifølge Keld Reinicke, der er tv-ekspert og blandt andet har været med til at udvikle 'Vild med dans', er det en del af programmets præmis, at mindre kendte danskere får noget 'shine' i programmet. - Det, der er det vilde ved det her format, og det, som 'Vild med dans' kan, er, at de tager ukendte og gør dem kendte. Det fungerer bedst, når der er nogle med, som man ikke kender, og som man forelsker sig i, og de så bliver stjerner, siger han og tilføjer: - Man kan sige, at man har a-kendte, b-kendte, og c-kendte. B og c er ikke dårligere mennesker. Det handler om deres kendskabsgrad. Men det er ofte b- og c-kendte, der har den bedste historie. Og så er det klart, at det er en fordel at have to eller tre a-navne, som kan lokke folk ind og se programmet. Men det er meget sjældent, at det er de a-kendte, der går hele vejen. Keld Renicke fortæller, at det efter hans overbevisning er helt bevidst, at man de seneste år har set flere og flere mere eller mindre ukendte navne i danseprogrammet. - Man tager større satsninger og henter ukendte ind, fordi man gerne vil have nye målgrupper ind. For eksempel folk, der er store på Instagram. Det gjorde man ikke på samme måde før i tiden. Men det har ændret sig siden da, og derfor går man helt bevidst efter dem. Derfor tror han også på, at 'Vild med dans' vil være et hit i mange år endnu. - Formatet er rigtig stærkt. Så selvom flow-tv bliver mindre, så er det her noget, der kan trække folk til. 'Vild med dans' har jo kørt i mange år, og normalt ville man nok sige, at nu var det ved at være nok. Men der er der jo sket det med klassisk tv, at man holder fast i det, der fungerer i længere tid. - Vi ser en generel tendens til, at programmer, der fungerer, bliver der. Her bruger man det gamle, og det innovative holder man til streamingtjenesterne. Ifølge mig er 'Vild med dans' et af de bedste formater i Danmark. Vis mere Luk

Vil elske det alligevel

Hun mener dog ikke, at de lidt mere ukendte på gulvet kommer til at have en betydning for, hvor mange der følger med i porgrammet.

- Folk vil stadig følge med. Hvis man er forelsket i formatet, så køber man præmissen om de kendte, som er blevet castet, og man finder sin favorit uanset kendisværdien.

Ifølge Elisa Lykke kan der være flere grunde til, at man kan have gået efter lidt ukendte navne i programmet.

- Det kan der være flere grunde til. Det er en lang periode, man skal kunne afsætte, og mange af de A-kendte har måske pga. et stille corona-forår en travl efterårskalender med projekter, som gør det svært at dedikere sig i tre måneder til VMD. Det kan også være et bevidst valg om at breake nogle flere 'nye' ansigter.

Hun mener dog ikke, at man allerede ud fra castet kan vurdere, om sæsonen vil fungere eller ej.

- Jeg tror, at programmet som vanligt nok skal skabe en masse hype, og når musikken spiller, og folk danser, glemmer vi at vurdere ud fra, hvor kendte de er. Så forelsker vi os mere i personerne end deres kendisværdi.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra TV2, men det har i skrivende stund ikke været muligt.