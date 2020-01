Raser over 'X Factor': - Så falsk!

Aria Hill blev vraget i 'Five Chair Challenge' - til stor overraskelse for publikum og hende selv

20-årige Aria Hill blæste dommerne bagover, da hun første gang gjorde sit indtog til årets 'X Factor'-auditions.

Det samme skete, da hun i fredagens udgave af programmet indtog Kulturværftet i Helsingør til den berygtede 'Five Chair Challenge', hvor det var op til Thomas Blachman at vælge fem af hans solister under 23 til at gå videre til bootcamps.

Her var dommerne også begejstrede for hendes performance.

- Crazy, sikke en start på aftenen. Aria, du er en af dem, jeg har haft svært ved at få ud af hovedet. Der er et overskud og ynde over dig. Du leger med timingen, der kan ikke være noget at rafle om, sagde Ankerstjerne.

- Du synger som en engel, og jeg elsker den måde, du har stylet dig på. Ren artistisk tror jeg virkelig, der kunne ske noget fedt her. Afgjort en stjerne, lød det videre fra Oh Land.

Aria Hill røg fredag aften ud af 'X Factor'. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Blachman selv var mere hård i mælet:

- Du flygter stadigvæk fra dine toner. Du bliver ikke på dem. Du skynder dig rundt. Jeg mangler noget ro. Men der er enormt mange ting at arbejde med, for du har en fin klang, masser af kerne i virkeligheden i din lyd. Du skal bestemt have en plads, Aria, lød det fra Blachman, der derfor gav hende en stol.

Men da der blev kamp om stolene, fik piben en anden lyd, og Aria Hill blev vraget frem for en af de andre deltagere. Hun måtte derfor se sine 'X Factor'-drømme blive knust, selvom hun fra start af de tre dommere var udråbt som en af de helt store favoritter. Det faldt ikke i god jord hos publikum, der sendte store buh-råb i Blachmans retning.

Aria Hills optræden gik godt - men ifølge Blachman ikke godt nok til at blive siddende i en stol og gå videre til bootcamps. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Blev sur

Til Ekstra Bladet fortæller Aria, at hun var meget overrasket over, at hun ikke gik videre.

- Jeg synes egentlig, at jeg klarede det rigtig godt under min optræden. Bedre end jeg havde troet. For jeg har aldrig sunget på en scene før, så det var lidt grænseoverskridende, siger hun og fortsætter:

- Jeg tænkte ikke så meget lige i situationen, da jeg røg ud. Jeg ville ikke græde eller være sur, så jeg sagde bare tak og smuttede. Men bagefter blev jeg sur over det, fordi jeg ikke følte, at det var den rigtige beslutning, fordi jeg jo havde klaret det rigtig fint, og der var en god stemning til 'Five Chair Challenge'.

Selvom Aria Hills 'X Factor'-drøm umiddelbart blev slukket under 'Five Chair Challenge', blev hun kontaktet af produktionen kort efter. Ankerstjerne ville nemlig gerne have hende med i en gruppe.

Men det tilbud valgte Aria Hill noget overraskende at takke nej til.

- Der gik kun to dage, og så ringede produktionen og spurgte, om jeg ville med i en gruppe. Men jeg sagde nej. Jeg ville ikke. Jeg mistede jo mit job som au pair, mens jeg var med i 'X Factor', så jeg var nødt til at fokusere på at finde mig et job, og jeg havde mistet lysten til 'X Factor', siger hun.

Blachman endte med at sende Aria hjem. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Ifølge Aria Hill var 'X Factor' faktisk langt fra, som hun havde håbet.

- Det er slet ikke, som det ser ud på tv. Faktisk synes jeg ikke, at folk bliver behandlet godt i 'X Factor'. Vi er en del af deres program, og de tænker ikke på vores følelser. For dem er vi bare deltagere og ikke mennesker, siger hun og fortsætter:

- Da de ringede og spurgte, om jeg ikke ville med igen, pressede de på og sagde, at jeg ikke skulle sige nej, fordi det var 'once in a life time'. De var ligeglade med den situation, jeg stod i.

- I hvilke situationer har du følt, at du ikke blev behandlet ordentligt?

- Jeg fik flere ubehagelige kommentarer. Blachman havde for eksempel flere kommentarer om min danske udtale, som blev klippet ud. Jeg synes, det det var uhøfligt. For jeg har kun været i Danmark i seks eller syv måneder på det tidspunkt, siger Aria, der kom til Danmark fra London for omkring et år siden, og uddyber:

- Oh Land spurgte mig, hvordan jeg har lært dansk så hurtigt. Jeg forklarer, at jeg arbejder med børn, og at det var igennem min kæreste også. Så sagde Blachman noget med, om jeg bare kom til Danmark for at stjæle jeres mænd, og han rettede på min udtale. Så grinede jeg og sagde, at jeg måske bare skulle stjæle Ankerstjerne. Jeg lavede sjov med det det, for jeg ville ikke være uhøflig.

- Også i 'Five Chair' kommenterer han måden, jeg siger 'London'. Det bliver jeg lidt irriteret over. Det var svært ikke at sige noget i situationen, for jeg ville ikke være uhøflig, så derfor holdt jeg bare mund, tilføjer hun.

Aria Hill var nervøs, inden hun indtog studiet under 'Five Chair Challenge'. Foto: Lasse Lagoni

- Har du så fortrudt, at du var med i 'X Factor'?

- Jeg har ikke fortrudt. Jeg er glad for muligheden, og for de mange mennesker, jeg har mødt igennem 'X Factor'. På den måde var det en dejlig oplevelse, siger hun og fortsætter:

- Men 'X Factor' er falsk. Oplevelsen med at synge var god også med de andre. Jeg taler stadig med flere af de andre, og flere af dem er blevet mine gode veninder.

Ærgerlig over kritik

Til Ekstra Bladet fortæller Dorte Borregaard, der er underholdningsredaktør på TV2, at produktionen gør sig umage for at tage hånd om 'X Factor'-deltagerne:

- Jeg ved, at produktionen altid gør sig umage for at give alle deltagere en rigtig god oplevelse ved at være med, og derfor er jeg selvfølgelig virkelig ærgerlig over at høre, at Aria ikke føler sig godt behandlet, siger hun og fortsætter:

- Thomas Blachman er kendt for at sige tingene meget direkte, og det kan være en stor mundfuld for nogen, men jeg er overbevist om, at der intet ondt har ligget i nogen af hans kommentarer. Heldigvis hæfter jeg mig også ved, at Aria beskriver ’X Factor’ som en god oplevelse – og vi har været rigtig glade for at have hende med.