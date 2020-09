Raser: - Spild af tid!

Karina valgte at sige nej til at gå af med sin bil, og derfor sagde 'Luksusfælden's eksperter nej til at hjælpe hende

Tirsdag aften valgte Karina fra Tommerup på Fyn at sige nej tak til videre hjælp fra 'Luksusfælden's eksperter, fordi de gav hende et ultimatum og bad hende om at skille sig af med sin bil.

Det nægtede hun, og derfor fik Karina, der på daværende tidspunkt også var arbejdsløs, aldrig lagt et budget og måtte derfor stå på egne ben med sine økonomiske kvaler.

Siden da er det dog alligevel gået fint for Karina, der fortæller til Ekstra Bladet, at hun har fået bedre styr på økonomien ved at hanke op i sig selv og tage imod nogle af eksperternes råd, efter optagelserne til TV3-programmet var slut.

- Jeg har egentlig kun positive ting at sige. Jeg fik hurtigt arbejde efterfølgende, og jeg har arbejdet lige siden i et vikariat på et lager i Middelfart, siger hun og fortsætter:

- Derudover har jeg fået betalt alle de af mine udgifter, som jeg var bagud med, og meldt mig i fagforening, og så kommer min svoger faktisk over i dag og hjælper mig med at lave et overblik over min økonomi. Vi sætter os simpelthen ned og laver en plan over alt det, jeg skal have betalt ud. Det glæder jeg mig til, siger hun.

Et af Karinas helt store problemer var ifølge eksperterne, at hun var for rundhåndet med pengene og blandt andet betalte for sin yngste datters fornøjelser og mærkevaretøj. Ifølge Karina er hun dog blevet bedre til at holde igen med den del nu.

- Min yngste datter er kommet på efterskole, og der får hun 150 kroner i lommepenge om ugen, men jeg forkæler hende ikke på samme måde længere. Hun har forståelse for min situation, fordi hun ved, at jeg er med i programmet. Så det er stoppet.

I dag har Karina det meget bedre, forklarer hun. Foto: Nent Group Danmark

Forlod programmet

Ifølge Karina fortryder hun derfor heller ikke, at hun forlod programmet uden at få eksperternes hjælp til budget. Hun ville nemlig under ingen omstændigheder gå af med bilen.

- Der var ikke så mange overvejelser omkring det. Til castingen havde jeg sagt, at bilen ikke skulle røres, og at jeg ikke ville gå med til det. Det havde jeg sagt fra starten. De vælger så at tage mig med alligevel, og så bringer de det alligevel op. Det gjorde mig rasende, siger hun og fortsætter:

- Jeg kan slet ikke forstå, hvorfor de skal tage det op alligevel. Jeg havde hele tiden sagt, at jeg ville være med i programmet for at få et overblik over min økonomi, og ikke nødvendigvis fordi jeg ville af med min gæld. Jeg ville ikke af med min bil. Derfor følte jeg også, at jeg havde spildt fire dage, når de så giver mig det ultimatum. Jeg blev tosset og fortørnet, siger hun.

Karina fortæller, at hun bestemt heller ikke er tilfreds med måden, hun bliver fremstillet i programmet.

- Jeg føler ikke, at jeg får en chance for at sige noget. Uanset hvad jeg forklarede, cuttede de mig af. De var ikke rare ved mig og sagde, at jeg aldrig havde kunnet finde ud af at betale på min gæld, og det passer ikke. Jeg fik ikke lov til at forklare mig, siger hun og fortsætter:

- Men på den anden side vidste jeg også, hvad jeg gik ind til. Men jeg kan jo se, at de i flere situationer har siddet og talt med mig om noget og så klippet mit svar ind i en anden sammenhæng. Jeg ved jo, det er fjernsyn, men det er godt nok træls. Jeg udstiller jo mig selv, og så gider de ikke fremhæve noget af det gode.

Eksperterne opgav til sidst at hjælpe Karina. Foto: Nent Group Danmark

- Fortryder du så, at du har meldt dig?

- Jeg har fortrudt, men nu er det sket. Jeg må tage det, som det er. Men jeg må indrømme, at jeg har haft det svært med det, men nu har jeg det sådan, at det skal bare vises, og så må folk dømme, alt hvad de har lyst til, siger hun og fortæller, at hun allerede har fået flere reaktioner fra folk, der har set afsnittet på Viaplay.

- Der er en, der har skrevet til mig, at jeg da må være for dum, og hvad fanden jeg tænker på. Men de der tastaturkrigere, kan jeg ikke tage seriøst.

- Men kan du forstå, at der er nogen, der synes, at det er fjollet, at du ikke vil gå med til at gå af med bilen og så få hjælp på den måde?

- Nej. Hvis jeg var gået af med bilen, så havde jeg ikke kunnet komme på job. Jeg bor 20 minutter uden for Odense, og hvis jeg skal med offentlig transport til arbejdet i Middelfart, vil det tage mig en halv dag. Så hvis jeg havde skullet af med den, havde jeg ikke været i arbejde i dag.

Karina er dog - trods den manglende hjælp fra eksperterne - fortsat fuld af håb for fremtiden.

- Jeg er jo min egen herre nu, fordi jeg ikke har børn hjemme, og på den måde skal jeg kun tænke på mig selv. Jeg arbejder tit over for at tjene ekstra, og det kan jeg tillade mig, fordi jeg nu er mig selv, siger hun og fortsætter:

- Jeg kæmper og kæmper og er glad og tilfreds. Det har taget tid, men det ser lysere ud, og jeg glæder mig til at få styr på budgettet. Jeg har mod på det.

Ekstra Bladet har været i kontakt med TV3, der oplyser, at de ikke har nogle kommentarer til Karinas kritik.