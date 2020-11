Reagerer på kæreste-rygter

Det var en Umut Sakarya i hopla, der fredag aften indtog 'Vild med dans'-studiet for at se sin tidligere mentor, 31-årige Jenna Bagge, indtage dansegulvet med sin nydanser Albert Rosin Harson.

Totalt overraskede: - Det var frygteligt

Med et glimt i øjet kunne Umut noget overraskende på den røde løber fortælle den fremmødte presse, at han var sikker på, at parret vil blive kærester, men at det selvfølgelig ikke kom fra ham.

Den udmelding fik Jenna Bagge til at drage et lettelsens suk efter programmet, da Ekstra Bladet mødte hende og partneren Albert Rosin Harson.

- Umut har beskyldt mig for noget hver eneste fredag, da jeg dansede med ham sidste år. Alt fra at jeg var blevet stripper til, at jeg var blevet gravid. Så ham kan jeg ikke styre. Jeg er faktisk lidt stolt over, at han ikke har lavet værre ting i aften. Jeg var bange for, at der ville blive kastet flæskesteg ind på gulvet, da vi dansede. Jeg føler næsten, han har opført sig ordentligt, sagde hun med et stort smil.

Parret måtte nøjes med 17 point fredag aften. Kun Vicky Knudsen og Martin Reichhardt var dårligere. Foto: Mogens Flindt

Er sindssygt tætte

Et smil, der hurtigt stivnede, da samtalen faldt på hans ytring om, at hun og 18-årige Albert Rosin Harson ender som kærester. Det kunne de begge nemlig pure afvise.

- Vi er sindssygt tætte - både fysisk, og når vi er sammen, vi er helt vildt ærlige, når vi er sammen, og vi har et godt bånd til hinanden. Ude fra set på billeder, video og andet kan det virke kæresteagtigt, men det er bare et helt ualmindeligt godt venskab, lød det fra Albert Rosin Harson, der fortsatte:

- Bevares, jeg forstår godt, hvis folk tror det, vi er jo så tætte, som vi er.

Revser dommerne: Det er forkert

- Er det noget, I hører meget?

- Ja, lød det prompte fra Jenna Bagge.

- Ja det er det rigtig meget, lød det fra en meget enig Albert Rosin Harson.

Fredagens 'Vild med dans' blev endestationen for Vicky Knudsen og Martin Reichhardt, der blev stemt ud af seerne.