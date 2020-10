Reagerer på 'svinestreg'

Morten Kjeldgaard blev sat i søgelyset, da Jens Werner ville have ham til at fortælle sin egen historie om kræft på gulvet

- Hvad står du og tænker på lige nu?

- Det har jeg ikke lyst til at sige.

- Nej, men jeg ved det godt. For du har selv haft det her tæt på.

Sådan lød ordvekslingen mellem dommer Jens Werner og danseren Morten Kjeldgaard ved fredagens 'Vild med dans'.

Danseren havde ikke lyst til at besvare Werners spørgsmål, men fortalte efterfølgende til Sarah Gründewald, at hans egen historie med kræften var med hans far, der tidligere er død af sygdommen.

Det fik Ekstra Bladets læsere til tasterne.

'KÆMPE svinestreg af Jens Werner at afsløre Morten Kjeldgaards personlig erfaring, når Morten selv fortalte, han ikke ville tale om det', skrev en eksempelvis.

Til Ekstra Bladet fortæller Morten Kjeldgaard, hvordan han oplevede situationen.

- Jeg ved godt, at Jens hentyder til min far, og det er ikke fordi, jeg ikke har lyst til at nævne ham, det gør jeg også ude ved Sarah senere, jeg tror bare, når man lige står der, man føler sig bare lidt mere som til eksamen, når man står der, så jeg tænkte, det holder jeg lige tilbage.

- Jeg synes ikke det var respektløst, og hvis det virkede som om, jeg fejede ham af, så var det en kæmpe misforståelse, jeg ved, at Jens ville have sagt det uden for dansegulvet, og vi ved godt, at det var på et andet niveau.

Han erkender, at det var lidt internt mellem de to, men han håber ikke, at folk opfattede det som affejende.

Morten Kjeldgaard og Sara Bro i fredagens 'Vild med dans'. Foto: Mogens Flindt

De misforstår

Da Ekstra Bladet møder Jens Werner efter programmet, afviser han pure, at han har gjort noget galt, da han bliver forholdt læserreaktionen.

- Så må det være læserne, der tolker det forkert, det tror jeg faktisk, de har gjort.

- Hvordan oplevede du situationen?

- Jeg oplever det tæt og rørende, og dem, som kender Morten og mig, de ved udmærket godt, hvad det her betyder.

- Og hvad betyder det?

- Det ved Morten og jeg, siger Jens Werner, der ikke ønsker at uddybe yderligere.

Dog vil han gerne fortælle, at han var blevet rørt under aftenens afsnit af ’Vild med dans’, der stod i kræftens tegn.

- Man skulle da være en ret umenneskelig person, hvis ikke man gjorde det. Så selvfølgelig.

