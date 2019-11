Reality-babe sletter alle spor

18. august 2018 er en dag, som den tidligere 'Paradise Hotel'- og 'For lækker til love'-deltager Fie Maria Krügermejer aldrig glemmer.

Hun troede, at hun havde fundet kærligheden, men i sensommeren sidste år mellem klokken 01.00 og 03.55 gik det galt mellem parret, og Fie blev udsat for vold, tyveri og trusler.

Tilbage i april var sagen for retten, hvor Fie Marias ekskæreste blev dømt for vold mod hende. Han fik 40 dages fængsel, 60 dage i samfundstjeneste og skulle betale sagens omkostninger.

Selvom sagen dermed er et overstået kapitel, fortæller Fie Maria, at tiden efter retssagen også har været svær for hende.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at det ikke har været nogen dans på roser. Konsekvenserne efterfølgende har næsten været værre, fordi jeg har haft så mange psykiske problemer efter at have oplevet psykisk og fysisk vold. Jeg har kæmpet meget med angst, og jeg kunne ikke lide at tage på arbejde om morgenen eller hjem om aftenen, fortæller Fie Maria til Ekstra Bladet.

Fie Maria deltog i 'Paradise Hotel' i 2018. Foto: TV3

- Jeg var rigtig ked af det i lang tid, hvor min mor også var nervøs for mig. Jeg var deprimeret og turde ikke tage i byen, hvis nu jeg rendte ind i ham. Samtidig kunne jeg ikke klare pludselige bevægelser. Jeg blev nærmest en smule skør. Der er langt flere, der kæmper med det, end man lige tror. Heldigvis er straffen for vold blevet skærpet meget, og der bliver slået hårdere ned på det nu. Så jeg kan kun håbe på det bedste for de piger, der går gennem det samme som mig, fortsætter Fie Maria, der heldigvis får det bedre dag for dag.

- Der er selvfølgelig dage, der er bedre end andre, men jeg tror, at alle har deres kampe, så det er ikke, fordi jeg har det værre end andre. Med den rigtige hjælp, gode mennesker omkring sig, der giver god støtte, så kommer man rigtig langt.

'Paradise'-babe jubler efter fjerde brystoperation: Nu er det slut

Fjerner tatovering

Fie Maria kæmper for at komme sig over den svære fortid, men en af de ting, der minder hende meget om de ubehagelige tider, er en tatovering bag øret, som hun fik, mens hun stadigvæk var sammen med ekskæresten.

Nu er hun dog gået i gang med at få den fjernet, og det er et stort skridt i retningen mod at lægge tiden med ekskæresten helt bag sig.

- Den skal fjernes, fordi den symboliserer min ekskæreste. Derfor skal den bare væk. Den er grim og minder mig om en grim tid i mit liv. Så det er virkelig på tide, at den skal væk, så jeg kan lægge det helt bag mig, fortæller Fie Maria til Ekstra Bladet.

Her ses Fie Marias tatovering. Privatfoto.

- Det betyder rigtig meget for mig at få den fjernet. Det bliver et stort punktum, når den er væk. Det tager dog et par måneder, før den er helt væk, da jeg skal have seks-otte behandlinger. Det må være straffen for at få sådan en dum tatovering. Det er ikke bare en dum tatovering lavet i en brandert, idet den stikker dybere og er et ud af mange ar, som den mand har givet mig, fortsætter hun.

- Jeg fortryder tatoveringen og alt, hvad der har med ham at gøre. Han fik næsten lov til at ødelægge mig og mit forhold til min familie og venner, uddyber Fie Maria.

Se også: 'Ex on the Beach'-babe har fundet kærligheden

Var nervøs for smerten

Det kan måske undre nogen, at Fie Maria først er gået i gang med at få tatoveringen fjernet nu, når nu hun er så ked af den, og den giver hende dårlige minder.

Det er der dog en grund til:

- Jeg har været nervøs for smerten, men så fik jeg et tilbud fra en klinik, der gerne ville hjælpe mig. Jeg har brokket mig og været ked af den længe, så jeg tænkte, at jeg ville springe ud i det nu, og jeg er dybt taknemmelig over, at klinikken vil hjælpe mig, lyder det fra reality-baben.

- Faktisk endte det med at gå super fint med smerten. Jeg brugte noget painfree-creme inden, og så var der næsten ingenting at mærke faktisk. Det var overstået i et snuptag, fortsætter hun glad.

Fie Maria har siden ekskæresten fået en ny kæreste, Daniel, som hun er rigtig glad for. Hun er desuden startet med at uddanne sig som eventkoordinator, så hun har for alvor startet et nyt kapitel i sit liv.

Se reality-baben få fjernet sin tatovering nedenfor: