Reality-kvinder høvles ned for tv-sex

Bagsiden af medaljen ved at lave reality-tv har i den grad ramt Amanda Mogensen og Fie Laursen, der begge har haft sex i tv-programmet 'Ex on the Beach'.

Det fik Fie Laursen til at råbe op i et interview med Ekstra Bladet, fordi hun mener, at det - selv her i 2019 - kun er kvinderne, der bliver svinet til, mens mændene hyldes.

- Folk skriver, at jeg er ulækker, en luder og at jeg skal dø. Der er rigtig meget 'slutshaming' målrettet mig. Det er sjovt, at det altid er pigen, der lægges for had og ikke fyren. Der er ingen negative kommentarer på, at Jeppe også har sex. Det var det samme, da Amanda og Mark var sammen i programmet, der var det også kun Amanda, der blev lagt for had, forklarede Fie Laursen tidligere på ugen.

Efter sex-video: Folk skriver jeg skal dø

Voldsomt at læse

Da Amanda Mogensen og Mark Bøgelund, der har haft sex med hinanden i programmet, gæstede Ekstra Bladets tv-studie, kunne de kun nikke genkendende til den udlægning.

- Der er rigtig mange indvandrerfyre, der skriver, at jeg er slidt og ikke noget værd. Alt muligt. At der ikke er nogen, der gider have mig, siger Amanda Mogensen, der erkender, at det har været voldsomt at læse med.

- Ja, lidt. Jeg har fået ret mange kommentarer på, at det er beskidt gjort (at have sex, red.), at det var første aften, og at vi ikke kendte hinanden. Men det er klippet sammen, som om vi ikke har snakket sammen inden, og det har vi altså.

Mark Bøgelund synes rent ud sagt, at det er noget pis, at det altid er kvinden, der bliver lagt for had.

- Jeg forstår ikke hvorfor. Det er altid pigerne, som bliver høvlet ned. Det er, som om drengene ser dem som fucking billige, affald eller noget helt tredje. Drengene hører aldrig noget. Jeg har for eksempel ikke hørt for noget, siger han og tilføjer.

- Jo, vi kan da få den der 'du er bare en 'fuckboi'', mens pigerne bliver kaldt skrald, et hul eller andet. Os drenge hører ikke for noget overhovedet.

Amanda og Mark i Ekstra Bladets tv-studie.

Forstår det ikke

- Vi er i 2019, synes I, det er mærkeligt, at det altid er pigen?

- Jeg forstår ikke hvorfor, siger Amanda Mogensen, der hurtigt suppleres af Mark Bøgelund.

- Jeg synes, det er mærkeligt. Det er ganske naturligt at have sex. Du skal ikke komme og fortælle mig, at pigerne og drengene (der skriver, red.) er så fucking hellige, at de ikke selv gør det. Det er naturligt, men er det, fordi hun knalder på tv, at de ser hende som billig? Jeg forstår det ikke, siger han.

De er begge enige i, at der er et problem, men de har svært ved at se, hvad man kan gøre ved det.

- Jeg siger ikke selv sådan noget til kvinder. Jeg tror bare, det er folks holdninger. Jeg ved ikke, om det er, fordi de er jaloux over, at det ikke er dem, der har fået lov. Jeg ved ikke, hvad man kan gøre for at ændre det, jeg synes bare, det er dårlig stil. Du skal ikke sige sådan noget, understreger Mark Bøgelund.

