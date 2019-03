Reality-kvinder svines til: Det skal stoppe nu

Louise Kjølsen er ikke overrasket over, at kvinder, der har sex i realityprogrammer, lægges for had. Hun opfordrer folk til at italesætte problemet

Hvorfor er det okay, at fyre har sex på tv, mens kvinderne bliver lagt for had?

Debatten har kørt, siden Fie Laursen over for Ekstra Bladet stod frem og fortalte, hvordan hun var blevet udskammet på sociale medier, fordi hun havde sex i programmet 'Ex on the Beach'.

Senere fortalte Amanda Mogensen, der ligeledes deltager i programmet, samme historie. Til manges forbløffelse kunne aktens mandlige indslag, Mark Bøgelund og Jeppe Risager, fortælle, at de ikke har modtaget én eneste negativ besked for at have haft sex på tv.

En tydelig dobbeltmoral, som blev italesat af Mark Bøgelund, da han gæstede Ekstra Bladets tv-studie.

- Jeg synes, det er mærkeligt. Det er ganske naturligt at have sex. Du skal ikke komme og fortælle mig, at pigerne og drengene (der skriver, red.) er så fucking hellige, at de ikke selv gør det. Det er naturligt, men er det, fordi hun knalder på tv, at de ser hende som billig? Jeg forstår det ikke, sagde Mark Bøgelund.

Fie Laursen modtog talrige hadske beskeder på sociale medier, fordi hun havde sex på tv. Foto: Mogens Flindt

Har brug for feminismen

At kvinder udskammes på sociale medier, når de har sex på tv, kommer ikke bag på den kendte feminist og twerker Louise Kjølsen, også kaldet Twerk Queen. Hun henviser til en rapport fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE.

- Det blev desværre dokumenteret i VIVE-rapporten fra 2018, at det blandt gymnasieelever er meget normalt, at når piger har sex, så er hun en billig luder. Når en mand har sex, så er han rigtig sej. Det siger noget om, at vi stadig har brug for feminismen og en kvalificeret seksualundervisning af de unge i folkeskolerne og gymnasiet, siger Louise Kjølsen, der fortsætter:

- Vi har brug for at gøre op med denne her sindssygt gammeldags kultur, at kvinder mister værdi, når de udøver deres seksualitet. At have en seksualitet og udtrykke den - med samtykke - er en menneskeret og noget, vi alle skal have lov til uanset, hvilket køn vi tilskriver os selv, og uanset hvad vi har mellem benene.

Louise Kjølsen vil gøre op med 'en sindssygt gammeldags kultur', der udskammer kvinder. Foto: Mogens Flindt

Det er virkeligheden

Hun ryster på hovedet af, at hverken Mark eller Jeppe har modtaget negative beskeder, mens hadske beskeder er strømmet i pigernes retning. Hun roser dog både Jeppe og Mark for offentligt at tage afstand fra den udskamning, der rettes mod deres sexpartnere i programmet.

- Det er jo super nederen at høre, men det afspejler desværre også virkeligheden rigtig fint. Det er også den virkelighed, jeg lever i, og den virkelighed alle andre kvinder i Danmark lever i. Og mænd for den sags skyld. Det fine ved denne her sag er, at de gik ud og støttede. Det er lige netop det, vi har brug for; at det ikke er en kvindekamp, men en menneskekamp, hvor alle støtter op om, hvad der er rigtigt og forkert.

- Fie Laursen påpeger, at det i ligeså høj grad er kvinder, der sviner hende for at have haft sex på tv. Hvordan er det at høre?

- Det er kvinder, som selv er bange for at blive udsat for 'slutshaming'. Det var det samme, jeg selv oplevede ved at blive kaldt for luder på sociale medier - og stadig oplever. Især unge kvinder aflæser de regler, vi har i samfundet, og når de ser nogen bryde dem, så vælger de aktivt at tage afstand fra det, så ingen tror, de er sådan. Det vidner om, at rigtig mange mennesker lever i frygt for de sociale udskamninger, siger Louise Kjølsen.

Løsningen på problemet er ikke nødvendigvis ligetil, men ifølge Louise Kjølsen er det vigtigt, at både kvinder og mænd tager kampen op, når de er vidner til social udskamning.

- Det er rigtig vigtigt, at unge mennesker får en kvalificeret seksualundervisning, så vi ikke bliver ved at reproducere denne her idé. At det finder sted i 2019 vidner om, at vi har et stykke arbejde, der ikke er gjort færdigt. Vi har brug for at gøre op med denne her tankegang. Vi har brug for at uddanne unge mennesker, og vi har brug for at påpege det. Vi skal italesætte 'slutshaming' og sige, det ikke er okay, understreger hun.