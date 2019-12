Reality-par er blevet forældre: - En hektisk start

Heldigvis er der nu kommet mere ro på hos 'Ex on the Beach'-parret

22-årige Caroline Godrim og 25-årige Mathias Severinsen, der fandt kærligheden i realityprogrammet 'Ex on the Beach', blev forældre til en lille søn i starten af november.

Det var hele fem uger før terminsdatoen 15. december, men lille Oliver ville ikke være inde i maven længere, selvom han blot vejede 2194 gram og var 47 centimeter lang.

Nu er den første måned gået som nybagte forældre, og heldigvis går det hele over al forventning.

- Det startede jo ret hektisk, da vi bare troede, vi skulle til et tjek på hospitalet, og pludselig skulle jeg føde. Der var mange ting, vi manglede at gøre klar, fordi han kom så meget før tid. Blandt andet sådan noget som babyalarm, og vi havde heller ikke pakket hospitalstasken. Mathias blev derfor nødt til at køre hjem efter nogle af vores ting, da jeg havde født, da vi ingenting havde med, fortæller Caroline til Ekstra Bladet.

Lille Oliver er allerede blevet vist frem til mange familiemedlemmer og venner. Privatfoto.

- Nu er der faldet mere ro på, og det går rigtig godt. Vi var indlagt 12 dage, fordi det gik så godt med ham, men vi havde fået at vide, at vi skulle være indlagt indtil terminsdatoen 15. december, så det var faktisk ikke særlig lang tid, vi endte med at være der. Jeg synes, det var lidt for tidligt, fordi han stadigvæk var så lille, da vi kom ud, men Mathias var rigtig glad for det. Efter vi kom hjem, og jeg lige vænnede mig til at være der, var det også dejligt at være i de vante omgivelser, fortsætter hun.

Dansk tv-kendis flytter til Kina

Hårdt at undvære søvn

'Ex on the Beach'-parret har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at graviditeten ikke var planlagt, men meget velkommen. Alligevel har parret følt sig godt rustet til deres nye rolle.

- Der er ikke rigtig noget, der er kommet bag på mig, så vi har været klar til opgaven. Det eneste, der har overrasket mig, er, at jeg godt kan amme. Jeg ved, at folk med silikoneimplantater godt kan have udfordringer, men det har jeg slet ikke haft. Jeg producerer masser af mælk, så det er fedt, lyder det fra Caroline, der er alene med Oliver hver dag, da Mathias går på arbejde og ikke har noget barsel.

- Jeg synes, det går rigtig fint med at være hjemme med ham. I starten sov han rigtig meget, og så har han haft en periode, hvor han har ligget vågen hele natten. Det er selvfølgelig ret hårdt, at man ikke får sin søvn, men det er jo bare sådan, det er. Nu har han så lært at bruge sin sut, så det er nemmere nu, fortsætter hun og tilføjer:

- Faktisk er det ikke så hårdt, som jeg havde forventet, at få et barn. Altså selvfølgelig er det hårdt, men jeg synes, det går rigtig fint. Men jeg har selvfølgelig også arbejdet i BabySam, så jeg er ret godt rustet.

Oliver vejer nu omkring tre og et halvt kilo, så han tager rigtig fint på og har det godt.

Se også: Dansk tv-kendis under kniven: VILD forvandling