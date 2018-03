Reality-stjerne bryder tavsheden: Så meget tjener vi på de sociale medier

Der er nogen, der har gjort det til en kunst at leve af de sociale medier. Hør, hvor store summer de kan hive ind, i klippet herunder

Da Lenny Pihl sidste år tjekkede ind på Paradise Hotel for første gang, var det et goddag til en ny verden.

I takt med den øgede berømmelse, tikker flere følgere ind på især Instagram, men også på Snapchat og Facebook.

Noget der i den grad passer 32-årige Lenny Pihl.

- Jeg gider fandme ikke at arbejde, fortæller han til stor latter i studiet, da han besøger Ekstra Bladet.

Gode penge

Umiddelbart et vildt statement, men han afslører, at der er særdeles gode penge i blandt andet at dele sponsorerede opslag på de sociale medier.

De helt tunge spillere på de sociale medier, som Cristiano Ronaldo, Kim Kardashian og Selena Gomez tjener millioner, når deres samarbejdspartnere, vil have det til at promovere deres produkt.

Øverst i artiklen kan du se, hvor meget den muntre Paradiso tjente på at dele billeder i 2017 samt hvor meget de betaler per opslag.

