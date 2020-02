Realitybabe afslører: Håber på 'engangsknald'

I 'Ex on the Beach' dukker spøgelser fra fortiden op. En af årets deltagere håber at se de mere flygtige bekendtskaber

En ny sæson af 'Ex on the Beach' har premiere 1. marts.

Programmet blev filmet i den sidste halvdel af 2019, hvor Ekstra Bladet møder deltagerne, og her er 20-årige Louise fra Lejre, nær Roskilde, klar i spyttet.

- Der er to ex'er, jeg virkelig, virkelig, virkelig vil have det stramt med kommer ind. Den ene har været et forhold, som har været on and off, det var mit første forhold, så hvis jeg ser personen nu, ved jeg ikke, om jeg vil slå ham. Vi har været mange ting igennem. Den anden var en flirt i omkring et halvt år, fortæller hun.

I 'Ex on the Beach' dukker spøgelser fra fortiden op i form af tidligere flirts og kærester, der løbende bliver en del af programmet. Louise håber, at det bliver nogle af hendes mere perifere bekendtskaber, der indtager villaen i Brasilien.

- Jeg har mange sjove (bekendtskaber, red.), der ville passe rigtig godt ind i villaen. Jeg vil helst have dem ind, hvor man lige har haft et one night stand eller kysset med dem i byen, for så ville det være sjovt at få dem ind, siger hun.

Louise vil have det fint med at have sex på tv. Det bliver straks værre, hvis hun skal lave sexstillinger på dansegulvet. Foto: Janus Nielsen

Det er ikke alle, der ønsker at gense deres one night stands?

- Ej, der har også været nogle upsere, men generelt er det dem, jeg gerne vil have ind, for så er det lidt mere spændende også, når det hele er lidt uvist.

Louise, der generelt søger en alfahan, erklærer sig allerede på forhånd klar til at have sex på tv, som det så ofte sker i 'Ex on the Beach', hvis ellers den rigtige dukker op.

- Det vil jeg have det fint med. Hvis jeg har lyst til sex, så gør jeg det. Om det er på tv eller derhjemme, det er jeg meget chill omkring, siger hun køligt.

Hun har dog én ting, der tilsyneladende er meget værre end at have sex for rullende kameraer.

- Jeg er måske ikke så åben i den forstand, at jeg ikke snakker om sex med 10 fremmede, laver sexstillinger på dansegulvet og sådan noget. Det er jeg for sart til. Jeg ved ikke, om det er barnligt, jeg er bare for sart som menneske. Men jeg vil have det fint med at have sex på tv.

Er det ikke en generationsting. For folk på din alder er det ikke noget særligt at have sex på skærmen?

- Næh, altså der bliver jo ikke vist noget alligevel. Der er frugter og lagner over. Jeg er her for at have det sjovt - ikke for at begrænse mig. Ellers kunne jeg ligeså godt have ladet være med at melde mig, slutter hun.

Sæson fire af 'Ex on the Beach' har premiere 1. marts på Kanal 4 og streamingtjenesten Dplay.