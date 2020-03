Realitybabe bryder sammen: - Han knuste mit hjerte

Det går nok ikke nogens næse forbi, at Amanda Mogensen fra 'Ex on the Beach' har en dramatisk fortid sammen med den tidligere deltager i programmet Mikkel Søndergaard.

I afsnit fem af den igangværende sæson af Dplay-serien får Amanda sig da også noget af et chok, da hun sammen med Emma og Justina er taget på stranden for at hente en ny eks.

Pludselig kommer en fyr nemlig gående. En fyr, som Amanda i første omgang tror er hendes ekskæreste Mikkel Søndergaard.

Amanda bryder sammen, da hun tror, at Mikkel kommer gående på stranden. Foto: Mogens Flindt

Derfor begynder Amanda at bryde sammen i gråd, da hun på ingen måde kan fordrage synet af, hvad hun ser. Den nye eks har nemlig en tatovering over brystet. Præcis ligesom Mikkel har.

Amanda har derfor svært ved at tro sine egne øjne, da den nye eks kommer gående på stranden.

- Jeg vender mig om, og det første jeg ser er bare en tus over brystet. Nej, nej, nej, nej! Mikkel kommer nu. Jeg har det så dårligt indeni. Han knuste mit hjerte, og jeg gider ikke engang se på ham, siger Amanda Mogensen undervejs i afsnittet.

Heldigvis kan hun få sekunder senere ånde lettet op, da hun opdager, at det ikke er Mikkel, der kommer nærmere langs den brasilianske strand.

Justinas eks

Til alle tre pigers overraskelse er det i stedet Justinas eks, der dukker op.

- Ej, det er fucking min. Ja, så var det sgu min alligevel, lyder det fra Justina i programmet.

