Realitybabe i chok: - Jeg vil elske at være din slave

Når realitydeltagerne går fra at være ukendte ansigter til pludselig at få tusindvis af følgere, bliver de præsenteret for lidt af hvert. Det afslørede en lettere chokeret Simone Frederiksen i Ekstra Bladets tv-studie

Grænserne for, hvad folk kan finde på at sende på de sociale medier, bliver mere og mere udviskede.

I april måned fortalte Morten Kjeldsen fra 'Ex on the Beach', at han får tilsendt særdeles grænseoverskridende videoer fra det modsatte køn.

Nu melder Simone Frederiksen, der ligeledes er tjekket ind i villaen på Mauritius, sig under fanerne blandt de realitydeltagere, som har modtaget grænseoverskridende materiale fra folk, hun ikke kender.

- Der er nogle, der sender et billede af fem dildoer og samtidig skriver 'Bare gør mig til grin. Jeg vil elske at være din slave', fortæller Simone og ser helt chokeret ud, da hun besøger Ekstra Bladets tv-studie sammen med Amanda Mogensen.

’Screendump’ og så del

Den 29-årige tatoverede realitydeltager forstår ganske enkelt ikke ’bejlernes’ behov for at vise sine ædlere dele frem. Derfor lægger hun ikke fingrene imellem, når det af og til bliver for meget.

- For nogle virker det helt normalt. Det er det ikke. Stop. Så nu er jeg begyndt at tage ’screenshots’ og lægge det op (dele det på de sociale medier, red.), for at vise 'se hvad ham her har delt', fortæller hun og fniser.

- Slører du så navnet helt, eller lægger du det hele ud?

- Nej, det gør jeg ikke. Jeg lægger hele lortet ud, fortæller hun knastørt.

- Hvorfor det?

- Jeg ved godt, at nogle gange er det lidt tarveligt. Men nogle gange skriver de nogle virkelig grænseoverskridende ting under billedet. For eksempel 'Vil du ikke bare være min luder?' og 'Må jeg ikke nok give dig penge?', fortæller hun chokeret og forklarer selv, at hun nok har udfordrende billeder på sin Instagram.

- Jeg synes aldrig nogensinde, at det kan retfærdiggøre at sende eller spørge om sådan noget, siger hun meget stålfast og fortæller i samme ombæring, at de pågældende drenge ikke just er begejstrede, når hun foreviger deres motiver.

- De er ved at skide i bukserne, griner hun.

Du kan høre Simone Frederiksen uddybe det hele øverst i artiklen, hvor hende og Amanda Mogensen også løfter sløret for, hvor gamle de pågældende mænd er. Simone fortæller ligeledes også, hvordan hendes jaloux kæreste reagerer.

