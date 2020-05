Realitydeltager i nyt pornoprogram: Jeg er ikke en stodder

I aften er der premiere på det nye TV2-program 'Porno klædt af'. I programmet rejser fem unge pornoforbrugere til Barcelona, der er det europæiske centrum for porno for at blive klogere på pornoindustrien.

En af de fem deltagere har du måske set før.

Det er nemlig ikke første gang, at 30-årige Sebastian Di Caprio optræder på skærmen. Han har tidligere deltaget i flere forskellige tv-programmer.

Se også: Dansk kendispar går fra hinanden

Danskerne kunne møde ham første gang tilbage i 2015, da han var medvirkende i Kanal 4-programmet 'Singleliv'. Derudover var han også med i Kanal 5-programmet 'Det er 100' og Netflix-serien 'The Rain'.

Det er dog et noget anderledes univers, seerne nu får lov til at møde Sebastian Di Caprio i. I starten var han da også en smule nervøs for at skulle medvirke i programmet.

Sebastian Di Caprio er aktuel i TV2-programmet 'Porno klædt af'. Foto: Anders Löfstedt/TV 2

- Mange ser porno som et tabu, og at man er beskidt, fordi man ser det. Jeg frygter da lidt en shitstorm af en anden verden. Jeg har allerede haters og, jeg har fået hademails igennem tiden. Men jeg vil ikke begrænse mig, bare fordi andre har anderledes meninger, siger Sebastian Di Caprio til Ekstra Bladet.

Selvom sex og porno er helt naturligt for Sebastian Di Caprio, var det i starten svært for ham at skulle snakke med fremmede om det.

Se også: Smørrebrødskonge i Kraks Blå Bog

- Det var lidt grænseoverskridende. Sex og porno generelt er noget, jeg holder for mig selv eller snakker med drengene om. Nu skal jeg pludselig dele mine lyster med hele Danmarks befolkning, siger Sebastian Di Caprio.

Sebastian Di Caprio er den eneste mandlige deltager, der er heteroseksuel, derfor frygter han også, at han vil blive forkert fremstillet.

- Jeg frygter, at folk vil se mig som en stodder bare fordi, jeg ser porno og gerne vil se på nogle damer, siger Sebastian De Caprio og griner.

Du kan se 'Porno klædt af' på TV2 eller TV2 PLAY torsdag kl. 22.15