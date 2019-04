Realitydeltagere bombarderes med dickpics og dildoshows

Katarina Estrup Larsen og Morten Kjeldsen gæstede Ekstra Bladets tv-studie til en snak om programmet.

Deltagerne i 'Ex on the Beach, der er Kanal 4's store realitysats, oplever lidt af hvert, når de vender hjem fra deres eventyr på Mauritius.

Det afslørede Katarina Estrup Larsen og Morten Kjeldsen, da de tirsdag var gæster i Ekstra Bladets tv-studie.

Her faldt snakken på den øgede interesse for dem på de sociale medier, hvor de begge har mere end 40.000 følgere hver. Med de mange følgere, følger mange henvendelser – nogle mere slibrige end andre, afslører de.

- Der bliver sendt nogle billeder og noget video nogle gange, siger Morten, der var med i første sæson af datingprogrammet, hvor han var en af villaens 'knaldekonger' og kørte rundt med pigerne.

- Det er ikke censureret. Den får fuld skrue, siger han.

- Ikke censureret?

- Det er nøgenbilleder. Og noget med noget dildo og sådan. De giver den gas, griner han.

Katarina, der gæstede studiet sammen med Morten i studiet, afslører, at hun får lignende henvendelser. Fra både mænd og kvinder.

- Jeg får 'dickpics'. Og også videoer fra piger faktisk, der ligger og gør alt muligt, og spørger, om jeg er biseksuel og vil lege med dem, fortalte den 21-årige pige fra Vordingborg.

Kæresten kigger med

Heldigvis for Morten Kjeldsen tager hans kæreste ikke de mange beundreres henvendelser særlig tungt, fortæller han.

- Når jeg siger ’Se skat, nu er der kommet noget nyt’, og spørger om jeg skal åbne den, bliver hun helt nysgerrig og ser med, siger han.

Der er også andre henvendelser end dildo-film og penis-billeder. Og det er næsten kun fantasien, der sætter grænser for de mærkelige henvendelser.

- Jeg er blevet tilbudt at prutte en i hovedet og samtidig få 1000 kroner for det, og så har der været folk, der ville købe mine brugte trusser og aflagte undertøj, fortæller hun, mens Morten stemmer i.

- Jeg får henvendelser fra fyre, der spørger, om de må købe mine brugte sokker.

Hvad de skal bruges til, kan man kun gisne om. Én ting er sikkert – det er i hvert fald ikke kedeligt at være kendt fra tv.

Du kan se hele deres besøg her, hvor Morten blandt andet fortæller meget mere om episoden mellem ham og Claes, der endte i håndgemæng.