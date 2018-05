Realitykendis vil være gravid... nu!

26-årige Amalie vil have barn nummer to, og det må gerne være snart

Den tidligere 'Paradise Hotel'-deltager og nuværende deltager i tv-programmet 'Forsidefruer', Amalie Szigethy, er skruk, og hun vil have et barn mere. Gerne hurtigst muligt.

Det fastslår Amalie i aftenens afsnit af 'Forsidefruer'. hvor hun besøger en clairvoyant.

- Jeg vil super gerne have et barn. Jeg er så skruk. Bare følelsen af at mærke et andet liv inde i maven. Jeg vil så gerne være gravid, lyder det fra Amalie Szigethy.

Amalie Szigethy med veninden Janni Ree. Foto: Tariq Mikkel Khan

Hun har tidligere i programmet fastslået, at det ikke ligefrem er lagengymnastik, hun dyrker mest af, men ifølge den clairvoyante kan den unge realitykendis forvente at blive gravid 'hen omkring september, oktober, november.'

Dog kommer det med en advarsel. Spåkonen har nemlig en fornemmelse af, at det ikke er en planlagt graviditet, men det gør ikke noget.

- Hvis det skulle være en upser, vil det jo stadig være et ønskebarn, for jeg vil jo gerne være gravid, konstaterer Amalie Szigethy.

Amalie blev mor til datteren Josephine i juli 2016. Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Amalie Szigethy.

'Forsidefruer' kan ses i aften klokken 20 på TV3.