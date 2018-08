Realitymonster kommer til Danmark: Skal du være med?

'Love Island' har taget Storbritannien med storm, hvor datingformatet får millioner af briter til at sidde klistret til skærmen for at følge en række unge menneskers jagt på kærligheden.

Og som Ekstra Bladet tidligere har afsløret, kommer 'Love Island' snart en dansk udgave. Castingprocessen er godt i gang, og hvis du ønsker at jagte kærligheden på tv, så kan du tilmelde dig her.

Indespærret i villa

I modsætning til eksempelvis 'Paradise Hotel' er der ingen taktik i 'Love Island'. 12 singler mødes i en villa og skal danne par. Dernæst håber man at kærligheden kommer til at spire. Hvis ikke det lykkes, kan deltagerne glæde sig over, at der løbende kommer nye deltagere ind i villaen, som håber at vinde en deltagers hjerte.

Programmet skiller sig markant ud fra andre realityformater ved, at der blot går 24 til 48 timer fra tingene sker i villaen til det rammer sendefladen. Derudover kan seerne være med til at styre slagets gang ved hjælp af en app. Her kan seerne stemme om, hvilke par der skal forlade villaen, og hvilke par der skal på dates. Eksempelvis.

- Det er ikke bare 'Big Brother', hvor man er fluen på væggen og følger med i, hvad de gør. Seerne får en central rolle, selvom de naturligvis ikke vil få lov at bestemme det hele, har programdirektør hos Nordic Entertainment Group, Kenneth Kristensen, tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

Programmets koncept er simpelt: Lev i en villa og forsøg at find kærligheden. Foto: All Over Press

Derudover vil castet også være væsentligt ældre end i eksempelvis 'Paradise Hotel', da man i 'Love Island' vil søge et aldersgennemsnit i omegnen af 25 år.

Programmet optages ifølge Ekstra Bladets oplysninger på Gran Canaria i løbet af efteråret og vises på TV3.