Realityprogram med stor ændring

De sidste to sæsoner af 'Ex on the Beach' blev filmet på Mauritius, men det er slut for denne gang

Det sexglade realityprogram 'Ex on the Beach' degraderes fra de vante rammer på Mauritius.

Sæson tre af det banebrydende Kanal 4-program, hvor der kysses, knaldes og knuses hjerter, bliver nemlig filmet i Europa frem for Afrika.

Mere præcist er der tale om Grækenland.

Det er dermed også den tredje villa, der skal lægge hus til deltagernes eskapader.

Det bekræfter Discovery Networks, som står for programmet, over for Ekstra Bladet. Ifølge dem er det for at prøve noget nyt - og fordi alt kan ske i 'Ex on the Beach'.

Startcastet i sidste sæson. Foto: PR/Nicolas Tobias Følsgaard

Ekskæresternes hævn

Og ja, ALT kan ske i datingprogrammet, hvor der på godt dansk knaldes til højre og venstre.

Programmet har modsat realityprogrammet 'Paradise Hotel' intet spil. Derimod lukkes deltagernes ekskærester ind drypvist i villaen. Nogle af ekskæresterne er der for at få hævn, mens andre er der for at finde kærligheden eller hygge sig.

Det går vildt for sig i huset. Her tager deltageren Emma rumbo Mortens boller i munden...

Ekskæresterne ender derfor ofte med med at skabe drama og rag i de kærlighedsrelationer, der så småt er begyndt at blomstre i villaen.

Det eneste, der styrer slagets gang, er en tablet. Når den bipper til stor rædsel og frustration for programmets deltagere, skal deltagerne følge instrukserne, som produktionsholdet har sendt dem.

Det er altså tabletten, der bestemmer, om nogen skal pakke deres ting og forlade villaen med det samme, om nogen skal på date eller om de skal forberede sig på, at en ekskæreste snart flytter ind.

'Ex on the Beach' er kendetegnet ved masser af sex. Her er det Jeppe og Tabita, der hygger sig i sidste sæson. Foto: Dplay

Hemmeligheder

Hvem der indgår i startcastet, der tidligere har bestået af otte unge mennesker, i sæson tre er stadig en hemmelighed, produktionen holder tæt til kroppen.

Det vides heller ikke, om der tjekker kendte ansigter ind i villaen, som da Fie Laursen i sæson to pludselig trådte op af det klare, blå vand og præsenterede sig som deltageren Mark Bøgelunds ekskæreste.

Der er endnu ikke blevet løftet sløret for, hvornår sæson tre ruller over skærmene eller kan streames på Dplay.

Optagelserne af sæson et og to skete på ferieøen Mauritius, der ligger 900 kilometer øst for Madagaskar.