Realitystjerne taler ud: Jeg blev mobbet

Hun er ung og smuk, og udadtil vil de fleste se Tina Maria som en person med masser af selvtillid og et liv, der kører på skinner.

'Alt er perfekt, og jeg har alt. Men det betyder ikke, jeg er hel indvendig,' siger Tina Maria i programmet.

Hun fortæller blandt andet om sit lave selvværd, der kommer sig af, at hun blev mobbet flere år i folkeskolen.

I en mail til Ekstra Bladet fortæller Tina Maria, at hun har valgt at være med i 'Influencers 2' for at vise en anden side af sig selv, end den hendes følgere kender.

'Grunden til, at jeg sagde ja til 'Influencers 2' var, at jeg ønskede at dele ud af mit liv på en anden måde, end man måske ser på de sociale medier.'

'Jeg er jo også bare et menneske, der kan have gode og dårlige perioder i mit liv, og i et tv-program, hvor man følger mig, kommer man bare lidt tættere på, hvad jeg selv går med indeni. For det er ikke altid nemt at se ud fra et billede - her får man mere historien bag billederne,' skriver Tina Maria.

