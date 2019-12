Realitystjerner boykotter populært tv-program

Tilbage i januar fik seerne for første gang lov til at følge med hos Mascha Vang, Mai Manniche, Irina Olsen, Camilla Frederikke, RAZ fra RAZspa og Nadia Jun, da de dukkede op på skærmen i Kanal 4-programmet 'Beauty Bosserne'.

Ifølge Kanal 4 blev programmet en stor succes, og i efteråret blev der derfor sendt endnu en sæson med de seks stjerner.

Når Kanal 4's programmer ruller over skærmen i starten af det nye år, får vi dog ikke et gensyn med 'Beauty Bosserne'.

- Vi har ikke planlagt en sæson tre af 'Beauty Bosserne' i foråret 2020, hvor vi har en masse andet godt på programmet, blandt andet en helt ny program-serie, hvor vi følger Irina og hendes familie. Vi har været rigtig glade for de to sæsoner af 'Beauty Bosserne', der har haft mange trofaste seere både på Kanal 4 og Dplay. Om vi kommer til at lave en sæson tre, kan vi ikke sige noget om endnu, lyder det fra Lena Bøgild, der er pressechef hos Discovery Networks.

Meget kan dog tyde på, at vi uanset hvad ikke kommer til at se de seks kendisser tilbage på skærmen igen sammen, for ikke alle ønsker at medvirke i en mulig sæson tre.

Irina får inden længe sit helt eget program sammen med sin familie. Foto: Olivia Loftlund

- Jeg kommer ikke til at filme mere 'Beauty Bosserne'. Jeg synes jo, at det har været et hyggeligt program, og jeg synes, at produktionsholdet har været professionelle, så alt i alt har jeg gode ting at sige. Samtidig har jeg det sådan, at når jeg står i en situation, hvor jeg bliver rigtig ked af det, fordi nogle af de andre deltagere prøver at ødelægge mit brand, så har jeg ikke lyst til at være med mere, fortæller Irina til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Jeg er ikke der, hvor jeg siger ja til at være med i hvad som helst, og jeg blev simpelthen for ked af det i sidste sæson. Ud over det synes jeg, det er et godt program, men jeg vil ikke være med i det mere.

Konceptet skal ændres

Irina er ikke den eneste, der har udtalt, at hun ikke ønsker at medvirke i 'Beauty Bosserne' i fremtiden. Også Mascha Vang har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at hun heller ikke ønsker at medvirke i Kanal 4-programmet, og ifølge Mai Manniche skal der ske nogle ændringer, hvis det skal være aktuelt for hende.

- Der har været lige lovlig meget drama og rigtig meget med mig som skydeskive i begge sæsoner, og det har da ikke været så sjovt. Det var i hvert fald ikke på grund af dramaet, at jeg sagde ja til at være med. Så jeg må indrømme, at jeg er lidt splittet, om jeg ville have lyst til at være med igen, for jeg synes, det har været rigtig sjovt at filme, og mine følgere har været rigtig glade, forklarer Mai og uddyber:

- Jeg gider ikke være med igen, hvis der er så meget drama som i sidste sæson, så præmissen skal ændres, hvis jeg skal være med. Desuden skal Nadia og jeg også have talt sammen, hvis det skal blive aktuelt. Hun fik sagt nogle knap så fede ting om mig i sidste sæson, blandt andet at jeg var racist, og der kunne jeg da godt tænke mig en undskyldning. For det var over grænsen.

Mai Manniche har i øjeblikket meget travlt med sin forretning. Foto: Olivia Loftlund

Selvom Nadia Jun og Mai Manniche ikke er enige om alting, deler Nadia dog samme holdning til Mai i forhold til sin deltagelse i en mulig sæson tre.

- Det har været rigtig sjovt at filme, og jeg er glad for programmerne, men jeg synes også, der var lidt for meget konflikter. Særligt nu hvor jeg er erhvervsdrivende og ikke lever af mig som person, men af min forretning, så skal jeg gerne komme ind til et møde og blive taget seriøst. Der har været for meget drama til, at jeg vil fortsætte i programmet på de præmisser, der har været indtil nu. Så jeg ville sige nej til en sæson tre, hvis jeg blev spurgt, forklarer hun til Ekstra Bladet.

- Jeg kunne dog godt være frisk på noget mere, hvis det blev anderledes, og der ikke var så meget unødvendig, opstillet drama. I stedet skal fokus hellere være på vores forretninger, og hvordan vi driver dem, fortsætter hun og tilføjer, at hun gerne vil tage en snak med Mai, men hun kommer ikke til at give hende en undskyldning.

- Jeg føler ikke, jeg har beskyldt hende for noget, som ikke passede, og jeg har sceenshots som beviser for det. Derfor føler jeg ikke for at sige undskyld. Jeg har faktisk selv lagt det hele bag mig, men hvis Mai gerne vil snakke om det og føler, vi har en konflikt, så vil jeg da også meget gerne tale med hende om det. Jeg synes ikke, hun skal gå og have det dårligt over noget, jeg har sagt, slår hun fast.

Andre projekter på tegnebrættet

Heller ikke Camilla Frederikke har store drømme om endnu en sæson 'Beauty Bosserne', men det betyder dog ikke, at hun er færdig med at lave tv.

- Jeg synes, der har været lidt meget drama, og lige nu har jeg det sådan, at jeg hellere vil fokusere på noget mere positivt og opløftende. Heldigvis har jeg mega travlt med en masse andre projekter, og muligvis kommer der også mere tv med mig snart.

- Jeg elsker at lave tv, men jeg havde nok regnet lidt med noget andet af 'Beauty Bosserne', da jeg troede, det handlede mere om beauty og vores business, og det er ikke helt det, der har været i fokus. Jeg er bare ikke så drama, og derfor var det også lidt et chok noget af det, jeg så. Så formatet skal være lidt anderledes, hvis jeg skal medvirke igen, fortæller Camilla Frederikke.

Ja tak til sæson tre

Som den eneste af de seks 'Beauty Bosserne'-stjerne er Raz til gengæld mere end klar til at komme i gang med en sæson tre.

- Jeg håber så meget, at der kommer en sæson mere. Jeg vil rigtig gerne være med, da det har været et fantastisk springbræt for mig at få mere opmærksomhed i forhold til mit brand. Derudover har det været meget sjovt, og det er nogle fantastisk søde piger, jeg har været sammen med, lyder det fra ham.

- Programmet ville være kedeligt, hvis der ikke var en smule drama. Så jeg tror ikke, det ville være lige så populært, hvis der ikke var spænding. Jeg er ikke bange for at vise mig selv med mine menneskelige sider, og der opstår jo lidt problemer og uoverensstemmelser i alle sammenhænge, sådan er livet, fortsætter han og tilføjer, at han ikke er så bekymret for, at de fem kvinder ikke føler sig klar til en sæson tre nu og her.

Raz er i fuld gang med bryllupsplanlægningen, da han skal giftes til sommer. Foto: Olivia Loftlund

- Det er nemt at sige, at man ikke vil være med, når man ikke har fået tilbuddet endnu. Lad os nu se, om der bliver sagt det samme, hvis Discovery Networks ringer og spørger, om vi vil være med i en sæson tre, griner han.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Mascha Vang, men det har ikke været muligt.

