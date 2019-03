Realitystjerner flytter sammen

Danmark får snart et vaskeægte reality-kollektiv, når tre realitydeltagere flytter sammen på Sluseholmen i København.

Det afslørede Sarah Tiedt, der deltager i den nye sæson af 'Paradise Hotel', da hun gæstede Ekstra Bladets tv-studie sammen med Jonass Jensen, der også deltager i den nye sæson af 'Paradise Hotel'.

I lejligheden på Sluseholmen skal Sarah Tiedt bo sammen med vinderen af 'Love Island', Julie Melsen, og en tredje veninde, der har været på date med Jonas Korsgaard i 'For lækker til love'.

- Mig og Julie er bare veninder. Vi har lært hinanden at kende gennem nogle andre veninder, siger Sarah Tiedt i videoen, som du kan se over artiklen.

Her fortæller Sarah Teidt, at hun og Julie Melsen har kendt hinanden før 'Paradise', og før Julie Melsen var med i 'Love Island'.

- Jeg skulle flytte væk fra Næstved og sammen med en anden veninde, og så blev vi bare enige om, at vi alle tre gerne ville flytte sammen, fortæller Sarah Tiedt.

Den sidste veninde hedder også Sarah.

- Jeg tror, det bliver fint nok. Det eneste, der kan gøre mig lidt nervøs, er, at Julie godt kan lide at feste. Jeg er mere typen, der sidder og chiller med min vandpibe, så der er vi meget forskellige, griner Sarah Tiedt og tilføjer:

- Men det skal nok blive godt og rigtig hyggeligt.

Nej tak til fester

Da Ekstra Bladet fanger Julie Melsen over telefonen, fortæller hun, at trioen allerede skal flytte sammen i starten af næste måned.

- Efter 'Love Island' blev jeg smidt ud af min lejlighed på Islands Brygge, så jeg sagde til dem, at jeg også manglede et sted at bo, fortæller hun.

- Det bliver skide-grineren. Jeg tror, det bliver sjovt.

- Sarah frygter jo lidt dine fester. Tror du, det bliver et problem?

- Haha. Mig og den anden Sarah kan godt lide at feste og gå i byen, og det ved jeg godt, at hun kommer til at frygte lidt. Men vi har aftalt med hinanden, at der ikke kommer til at være fest oppe i lejligheden. Måske en housewarming, men vi arbejder alle rigtig meget, så vi vil gerne beholde lejligheden som et pusterum, siger Julie Melsen.

