Realitystjerner i håndgemæng: - Du er farlig!

Bedst som 'Ex on the Beach'-fyren Mikkel troede, der var romantik i luften mellem Emma og ham, fik han en flad

Der er ingen tvivl om, at det aldrig er kedeligt at se med, når deltagerne i 'Ex on the Beach' giver den gas i på programmet.

Mens der det ene øjeblik er romantik i luften og action under lagnerne, går bølgerne det næste øjeblik højt, og deltagerne er rygende uvenner.

Ligeledes er det tydeligt at se, at realitystjernerne ikke altid selv ved, hvor de har hinanden. Da Mikkel tager Emma til side for at fortælle, at han gerne vil sove sammen med hende i suiten, bliver udfaldet noget anderledes, end han havde regnet med.

- Vil du mig?, spørger Mikkel Emma i Dplay-programmet.

- Nej, lyder det fra Emma.

- Hvorfor?, undres Mikkel.

- Du er farlig. Men du skal bare vælge med hjertet jo, men du får ikke noget ud af mig. Du får ikke lov til at kysse med mig, slår Emma fast, hvorefter hun alligevel ender med at kysse med Mikkel.

Midt i de hede kys får Mikkel sig dog noget af en overraskelse, da Emma pludselig stikker ham en flad.

- For fanden da! Hvad er det, du laver?, udbryder Emma, mens Mikkel ser noget forvirret ud.

- Jeg vil ikke kysse med ham, men jeg kan ikke lade være, afslutter hun frustrerende.

Du kan se Emma give Mikkel en lussing i klippet over artiklen, mens du kan se de nye afsnit på Dplay.

