Realitystripper smider tøjet foran 20 mænd - og sin kæreste

'Ex on the Beach'-Claes tog med sin kæreste Cecilie på arbejde og så hende smide tøjet foran 20 fremmede mænd

Stripper-Cecilie og DJ-Claes fandt kærligheden i 'Ex on the Beach', slog op da de kom hjem, og fandt sammen igen til 'Vi elsker 90'erne', og lige nu er de aktuelle i programmet 'Efter Ex'.

Her bliver Claes fanget i en mildeste talt bizar situatuion. Han er nemlig taget med Cecilie på arbejde og skal se hende strippe foran en masse fremmede.

- Jeg er lille smule nervøs nu, hvor jeg skal til at se Cecilie strippe. Folk ved jo godt, hvem både hende og jeg er nu, så de ved også godt, at hendes kæreste står og kigger på, så det er lidt en mærkelig situation, siger han i programmet.

Alligevel mander han sig op og tager plads på stripklubben for at se sit hjertes udkårne smide tøjet.

- Cecilie kommer ind, men det ligner altså ikke at det er et politikostume, hun har på. Det er min trøje. Det er altså mærkeligt.

- Men også lidt sødt, indskyder han.

Der går dog ikke mange sekunder, før Claes' t-shirt ligger på gulvet og den gode Cecilie ligger og vrider sig på gulvet i et sort korset.

Se showet og Claes' reaktion i videoen øverst i artiklen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------