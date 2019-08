Realityveteran vender tilbage: - Forvent noget helt hjernedødt

Mark Bøgelund var med i sæson to af 'Ex on the Beach', og nu prøver han lykken igen

Først ind, så ud, og så ind igen.

Nej, det er ikke realitydeltageren Mark Bøgelunds sexliv, der beskrives - selvom han er kendt for at være glad for sex og mindre glad for kondomer.

Den 24-årige amagerdreng var med i 'Ex on the Beach'-villaen i Mauritius i sæson to, hvor han efter få dage blev smidt nu.

Og nu er han tilbage i programmets tredje sæson i Grækenland.

- Det er sindssygt fedt at være tilbage i 'Ex'. Det er så mærkeligt, men også så dejligt, og så i sådan en hjernedød villa som den her, det er for vildt, lyder det begejstret fra ham.

Mark Bøgelund er ret glad for at se sin ekskæreste igen i 'Ex on the Beach'-villaen. De har ikke set hinanden i to år. Foto: Janus Nielsen

Denne gang kommer Mark Bøgelund ind i villaen som en af de andre deltagers ekskærester.

Skruer ned

I realityprogrammet er der intet spil, der afgør, hvem der ryger ud hvornår. Det en tablet styret af produktionen, der hårdt og brutalt kan kyle deltagerne ud, når de mindst venter det.

Det kom som et kæmpe chok for Mark Bøgelund, da valget faldt på ham sidste sæson.

- Jeg har tænkt meget over, hvorfor jeg røg ud så hurtigt sidst. Jeg tror bare den her gang, at jeg skal være stille og rolig. Jeg er mig selv hele tiden, men jeg skal ikke diskutere og lave drama lige så meget som sidste gang, for der gjorde jeg det hver aften.

I sæson to ville Mark Bøgelund gerne finde sig en kæreste. Denne sæson har han sadlet om. Men afviser ikke, at han godt kan ende med at blive glad for nogen alligevel. Foto: Janus Nielsen

Bliver der drama fra Marks Bøgelunds side, kommer det altså kun frem under programmets pendant til pandoras æske fra 'Paradise Hotel', sandhed eller tablet.

Selv om han skruer ned for charmen, lover Mark Bøgelund, at han stadig har masser at byde på.

- Jeg er stadig møg pigeglad. Og jo, jeg tager også stadig en diskussion, men jeg tager dem, der er hver at tage. Ikke bare åbne op, fordi jeg keder mig. Alle her synes, jeg er grinern. I kan stadig forvente, at der er gang i den. Forvent noget helt hjernedødt denne gang.

Tør start på sæsonen

Mark Bøgelund er efterhånden et kendt ansigt i realityverdenen. Han har både 'Big Brother', 'Robinson Ekspeditionen' og nu to sæsoner af Kanal 4's datingprogram på cv'et

I 'Big Brother' formåede han at gøre en af de kvindelige deltagere gravid, og da han deltog i 'Robinson Ekspeditionen' med 'Paradise Hotel'-vinderen Monique von Appen, som han har to døtre med, gjorde han hende gravid med deres første barn.

Sidste år gik Mark Bøgelund efter kvinder med en 'sindssygt god røv', lange ben og mørkt hår. Denne gang er han blevet enig med sig selv om, at han godt kan gå på kompromis med hårfarven. Han ekskæreste i villaen er i øvrigt blondine. Foto: Janus Nielsen

Og i 'Ex on the Beach' sæson to var han den første til at dyrke lagengymnastik i villaen. Allerede i første afsnit var deltageren Amanda Mogensen og han i gang.

Men da Ekstra Bladet møder ham i Grækenland få dage inde i optagelserne, har han ikke været ude at skyde med skarpt endnu.

- Det er ikke en hemmelighed, at jeg har haft sex i tre ud af fire af de programmer, jeg har været med i, siger han og tilføjer:

- Jeg tænker sgu ikke rigtig over tingene, for at være helt ærlig. Jeg tænker ikke over, jeg er i et tv-program. Det ene tager bare det andet. Jeg tror ikke mine børn vil sige så meget til det, andet end at 'det er min far'. Jeg tror, de vil synes, det er sjovt at se.

- Jeg holder mig ikke tilbage for den skyld. Jeg tager det, når det kommer.