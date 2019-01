Reddede kvindes liv: Lærte førstehjælp af tv-serie

En ung mand reddede en kvinde med førstehjælp efter at have set 'The Office'

Du kan med god samvittighed 'binge' diverse serier på dine streamingtjenester, for det kan faktisk redde liv.

21-årige Cross Scott, der kommer fra den amerikanske delstat Arizona, oplevede netop dette, da et afsnit fra hitserien 'The Office' gav ham den nødvendige viden om førstehjælp.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt Arizona Daily Star.

Tucson man helps save woman with CPR he learned from TV's "The Office" https://t.co/JbagSiCMc3 pic.twitter.com/7lTjmqQXSj — Arizona Daily Star (@TucsonStar) 25. januar 2019

Cross Scott arbejder til daglig som mekaniker, og han har ingen erfaring med førstehjælp. Men da han så en kvinde ligge bevidstløs i en bil, vidste den unge mekaniker, at han måtte gøre noget.

Han tyrede en sten gennem bilruden og tog kvindens puls. Den var meget lav.

- Jeg havde aldrig prøvet førstehjælp før, og jeg havde ingen idé om, hvad jeg skulle gøre, siger den unge mand til mediet.

Afsnittet hedder 'Stress Relief' og er fra sæson 5 af 'The Office'. Foto: NBC

I et afsnit af 'The Office' skal Michael Scott, der spilles af Steve Carell, prøve at udøve førstehjælp på en dukke.

Førstehjælpsinstruktøren fortæller, at han skal afgive hjertemassage mellem 100 og 120 tryk per minut. For at bevare tempoet kan man eventuelt synge Bee Gees - Stayin' Alive.

Du kan se klippet fra 'The Office' her.

Det huskede Cross Scott, og han begyndte at synge 'Stayin' Alive' og udøvede førstehjælp. Den unge mand formåede at få liv i kvinden, og en ambulance hentede hende.

Kvinden blev kort efter udskrevet fra hospitalet, og hun har det godt i dag.