Reddet af TV2: Får færrest point - igen

Igen overlever restauratøren Umut Sakarya i 'Vild med dans', selvom han får de færreste karakterer.

Denne gang skyldtes det ikke hans massive opbakning i fjernsynsstuerne, men TV2's koncept.

I aftes røg ingen ud af programmet, der blev afholdt i Det Kongelige Teater i anledning af 'Knæk Cancer'.

Bundskraber

Umut Sakarya kradsede blot 16 spinkle point ind og blev dermed aftenens bundskraber.

Marianne Eilhilt og Jens Werner forbarmede sig og gav hver spradebassen karakteren fem, mens Nikolaj Hübbe og Anne Laxholm nøjedes med en treer.

Den lave karakter slog dog ikke ukuelige Sakarya ud. Han var benovet over at have optrådt på Gamle scene.

Forbløffet dommer

Marianne Eilhilt var trods sin lave karakter forbløffet over Umut Sakaryas dans.

Hun troede faktisk næsten ikke sine egne øjne.

- Tak for den! udbrød hun efter dansen.

- Umut og Jenna, jeg elsker jer begge to. Det er svært at være faglig lige nu.

- For mig er paso en af de lettere danse, men den er ikke let. Den kræver, at man lever sig ind i rollen, og det må man sige, at I gør, sagde dommeren.

Tyrefægter Umut

Umut Sakarya dansede iklædt lyserødt og spanskinspireret udklædning.

Med et rødt klæde imiterede han tyrefægteren i sin paso doble og høstede store klapsalver fra publikum.

Hen mod slutningen af aftenens program danser tre kræftramte med tre tidligere dansere, blandt andre Mads Vad.

Aftenen afsluttes med en fælles wienervals.

Dommernes karakterer og seernes stemmer bliver videreført til næste fredag.