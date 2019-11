Reddet af TV2: Skraber bunden

Det gik langt fra efter planen, da bokser Mikkel Kessler og danser Mille Funk indtog 'Vild med dans'-scenen fredag aften.

Her fremførte de en energifyldt cha cha cha, men cirka halvvejs gik noget galt, og Mikkel Kessler var i et øjeblik helt ude af takt, og forvirringen var tydeligt malet i hans ansigt.

Umiddelbart efter dansen forklarede Mille Funk, at det var hende, der havde lavet den fejl, som havde hylet Mikkel Kessler ud af den midt i dansen.

- Undskyld. Jeg tror faktisk, det var mig. Jeg vil gerne tage den på mig. Der skete en lille ting, og så røg han ud af den, lød det fra Mille Funk om bommerten, der fortsatte med at fortælle, at hun i løbet af ugen har været meget påvirket af Umut Sakarya og Jenna Bagges exit:

- Det er ikke for at komme med en undskyldning, men der er bare sket så meget de sidste par dage. Min gode veninde Jenna Bagge er her for eksempel ikke i dag. Jeg tror bare, jeg hyldede Mikkel ud af den, sagde hun videre.

Alt gik langt efter planen for Mikkel Kessler og Mille Funk. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Dommer med undskyldning

Og netop den udmelding fik dommer Anne Laxholm til at komme med en uforbeholden undskyldning til Mikkel Kessler.

- Undskyld, Mikkel. Men jeg troede, det var dig, klappen gik ned for. Uanset hvad, så var det rigtig flot. Du blev lidt forvirret, men så gik du bare videre, og det var rigtig, rigtig flot, lød det fra dommeren.

For deres præstation fik parret aftenens laveste score - 25 point.

Dermed blev parret altså reddet af Umut Sakaryas exit og det faktum, at TV2 i aften valgte ikke at stemme et par ud.

I toppen endte Christopher Læssø og Karina Frimodt, der dansede pasodoble, og scorede det højest mulige antal point - 40 point - som det første par i denne sæson.