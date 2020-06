Rekord-regnskab efter 'Løvens hule': Tjener millioner

Mikkel og Kasper Dissing har grund til at juble, efter DitUr.dk netop har offentliggjort regnskab for 2019

Der var hård kamp om tvillingerne Mikkel og Kasper Dissing, da DR-seerne tidligere i år fik lov til at se, da de pitchede deres virksomhed DitUr.dk i 'Løvens Hule'.

Fire af de fem løver meldte sig interesserede og afgav tilbud, men i sidste ende forlod de optagelserne med en aftale med Jesper Buch og Jacob Risgaard, der hver købte 7,5 procent af virksomheden for 600.000 kroner.

Siden er det kun gået én vej for DitUr.dk, som netop har offentliggjort regnskab for 2019. Og det er rekordstore tal, som de kan glæde sig over.

I 2019 lød bruttofortjenesten - indtægter fraregnet en række udgifter til blandt andet varekøb - på 5.203.446 kroner, hvilket er mere end dobbelt så meget som året før. Her var beløbet 2.480.338 kroner.

Resultatet kan ses på bundlinjen, hvor DitUr.dk kommer ud af regnskabsåret med et overskud på 2.952.458 kroner efter skat mod 945.338 kroner året før.

Da Ekstra Bladet fanger Kasper Dissing til en snak om regnskabet, er det heller ikke overraskende en ganske tilfreds medejer, vi taler med.

- Det er ingen hemmelighed, at det er mange penge, og det er vi selvfølgelig super tilfredse med. Det er jo megapositivt, siger han og fortæller, at det turde de ikke drømme om, da de stiftede firmaet i 2014.

- Nej, og det er noget af det, som Jesper og Jacob har været med til at skubbe meget på - i forhold til, hvad vi tør drømme om, og hvor højt vi tør sætte ambitionerne. Dengang drømte vi om at skabe en forretning, der skulle omsætte for ti millioner kroner, og så kunne vi leve godt af det. Og den grænse nåede vi ret hurtigt over.

I 2019 omsatte DitUr.dk for omkring 26,5 millioner kroner, fortæller Kasper Dissing.

Mikkel og Kasper Dissing startede i 2014 DitUr.dk, og det har siden været en stor succes. Foto: Carsten Andersen/DR

Stærk slutspurt

Mikkel og Kasper Dissing var til optagelse på 'Løvens hule' i september 2019, og i tiden efter optagelserne gik det for alvor stærkt.

Under optagelserne forventede tvillingerne et overskud på 2,4 mio. kroner, men det endte altså med at blive en halv million større efter en stærk slutspurt på året og et godt julesalg.

Selvom Jesper Buch og Jacob Risgaard har bidraget med meget i firmaet, så kan de dog ikke tage æren for, at 2019 sluttede bedre end forventet.

- Vi startede første på due diligence (en forretningsterm for en grundig gennemgang af virksomheden, red.) og ejeraftale i slutningen af november, så uden det skal være ananas i egen juice, så er det egentlig vores eget arbejde, siger Kasper Dissing med et grin.

Corona ramte hårdt - men bliver en gevinst

Han slår dog fast, at Jesper Buch og Jacob Risgaards indsats blandt andet er medvirkende til, at de har store planer for 2020.

- I 2019 var vi i stand til at tredoble bundlinjen, og i 2020 kommer vi også til mere end at fordoble omsætning og bundlinjen igen. Det tør jeg allerede nu godt sige, selvom jeg er lidt konservativ, siger Kasper Dissing.

Coronakrisen ramte også DitUr.dk, der fra den ene dag til den anden mistede 30 til 40 procent af omsætningen, mens planerne om at udvide til udlandet også blev sat på standby.

Kasper Dissing forventer dog, at man på sigt kan få noget godt ud af det, fordi danskerne har fået øjnene op for, at man godt kan købe dyre ure på nettet.

Nu er de så småt klar til at indtage udlandet, hvor et nordisk og et østeuropæisk land er første marked, man kaster sig over.

