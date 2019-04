Remee er tilbage i 'X Factor'

Otte gange har Remee siddet bag dommerbordet i 'X Factor'. I år er pladsen overladt til nye kræfter på en ny kanal, som Remee ikke rigtig kunne blive enig med.

Lønnen blev afgørende: Derfor sagde Remee nej til mere 'X Factor'

Men helt sluppet showet har han nu ikke. Fredag aften er han tilbage, hvor han optræder med Emil Kruse og Benjamin Hav, der er særligt inviteret til at gæsteoptræde i 'X Factor'.

- Jeg savner mange af menneskerne omkring 'X Factor', men jeg vil sige, at jeg har nydt, at jeg ikke har været fuldstændig angst. For det er jo en psykose at lave sådan en produktion her, siger Remee, der alligevel ikke har kunnet holde sig fra 'X Factor' i år.

- For første gang har jeg fulgt med i showet, når jeg ikke har været med til at lave det, siger han, da Ekstra Bladet møder ham i 'X Factor'-kilussen.

Konsulent

- Det har været fint at være på afstand af det, og så har jeg kunnet være lidt konsulent. Jeg har talt med Thomas løbende, og det har været hyggeligt, siger Remee.

- Ville du have gjort noget anderledes?

- Ja! Selvfølgelig ville jeg det. Det er jo det med 'X Factor'. Det er så personligt. Det er et håndværk på så mange planer. Jeg vil tro, at det er som at have spillet fodbold på et højt niveau. Selvom man stopper, følger man stadig med i kampene. Og jeg har fulgt med fra start i år, siger han.