Remee i kødet på egne deltagere: Det er ved at gå fuldstændigt galt

Jamie er træt af at snakke om kvinder, når det er musikken det handler om. Men den forklaring klinger hult hos Remee

Remee er ved at miste kontrollen over sine to tilbageværende deltagere Jamie Talbot og Rasmus Therkildsen.

Se også: Drama i X Factor: Blachman smed sine egne deltagere hjem

Det fortalte han med et smil på læben til Ekstra Bladet, efter 'X Factor's tredje liveshow. I sidste uge forlod Jamie nemlig et interview uden et ord, og senere stod Rasmus og snakkede om Side 9-piger.

- Det er ved at gå fuldstændigt galt. Jeg kan jo ikke efterlade dem i to minutter alene, uden at der skal ske et eller andet perverst, grinede Remee og tilføjede.

- Jeg er ikke vant til at have sådan nogle. Jeg prøver at kontrollere dem, men det er ikke så nemt.

Spørgsmålet var for frækt: Her udvandrer X Factor-deltager fra interview

Er I ved at få rockstjernenykker?

- Absolut ikke. Jeg er bare træt af spørgsmålet. Det kører på repeat; 'hva' så med de kvinder'. Det er musik, det handler om nu. Sådan er det, lød det alvorligt fra Jamie Talbot.

Den forklaring købte Remee dog ikke - og han skyndte sig at smide sine egne deltagere under bussen.

- Prøv at høre, I snakker jo ikke om andet selv. Nu må I lige droppe alt det der pis, lød det fra den sejrsvante dommer.

Se det sjove klip over artiklen. Og se Sofie Linde blive overrasket med konfetti herunder.