Revser DR: De vandt slet ikke

Fredag i sidste uge vendte Blachman og co. tilbage på TV2 efter en længere coronapause, men i mellemtiden har en ny konkurrent fundet sit indtog, idet DR1 har valgt at sende 'Fællessang - hver for sig' med Phillip Faber i spidsen på nøjagtigt samme tidspunkt som 'X Factor'.

Kampen om seerne blev ifølge tal fra Gallup sidste fredag vundet af DR med 835.000 seere, mens TV2 måtte nøjes med 717.000 seere.

Dermed slog DR konkurrenten med flere end 100.000 seere - helt præcist 118.000.

Med en vurdering på 4,3 i forhold til 'X Factor's 3,9 blev 'Fællessang - hver for sig' endvidere bedre modtaget end konkurrenten.

At 'Fællessang - hver for sig' havde bedre seertilslutning end 'X Factor', gav dommer Thomas Blachman dog ikke meget for, da Ekstra Bladet efter fredagens finale spurgte ind til netop det.

- De skal være så velkomne, de har jo siddet og tørstet i årevis. Så det er da så fint. Jan (Lagermand Lundme, underholdningschef i DR, red.) er da en sød mand, og de skal bare tage kampen op til evig tid, lød det ironisk fra Blachman.

Han var dog ikke helt enig i, at DR1 nødvendigvis havde slået TV2 og 'X Factor' på seertallene i sidste uge.

- Jeg tror, at hvis du virkelig kigger på tallene, så vil du se, at alle mellem 0 og 60 år, de ser det her program ('X Factor', red.), lød det videre fra Thomas Blachman, der understregede, at han selv aldrig har set 'Fællessang - hver for sig'.

- Jeg har ikke set det, og jeg ved ikke, hvem manden er. Men jeg må begynde at finde ud af det. Hvilket tøj, han går i, og hvordan han artikulerer, så jeg kan lære noget, sagde han med et grin.

Sofie Linde er glad på DR's vegne. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Vi vandt faktisk

'X Factor'-værtinden Sofie Linde var ligesom Blachman ikke helt enig i, at DR1 nødvendigvis var løbet med sejren i form af flest seere.

- Man kigger jo på mange forskellige tal. Det er jo meget komplekst at måle, og der er målgrupper. Den målgruppe, som vi går efter, som er 18-60, der vandt vi faktisk. Men prøv at hør. Jeg under Phillip Faber, og jeg under DR alle de seere i hele verden, sagde hun med et smil og fortsatte:

- Hvor er det fantastisk efter så mange Cirkusrevyer og 'Olsen Banden'-film, at danskerne har lidt at vælge imellem, så folk må se lige det, de vil. Det skal ikke komme an på seertallene. Vi gør os umage her i studiet, og de gør sig umage ovre på Danmarks Radio, og det ('Fællessang', red.) er et fantastisk program, og jeg har nydt at se det under coronakrisen. Jeg ønsker både Mads (Steffensen, der er vært, red.) og Phillip og alle de danskere, der følger med, det bedste held og lykke.

- Så der er ingen konkurrence imellem jer?

- De må godt få seerne. Der er intet der. Der er ingen konkurrence her. Jeg har kollegaer begge steder, lød det fra Sofie Linde.

Også dommer Oh Land mener, at tallene taler til TV2 og 'X Factors' fordel.

- Det er noget kompliceret noget de der tal, hvordan man regner. Der er noget med noget share, og hvilken målgruppe man vil have se det, og i den share som 'X Factor' gerne vil ud til, som er de unge, var der åbenbart flest på TV2, så på den måde er vi egentlig allesammen meget glade og stolte, sagde hun til Ekstra Bladet og fortsatte:

- Også fordi der har været en sindssygt lang pause, hvor 'Fællessang' har fået mere og mere momentum under denne her krise, hvor vi har mistet momentum. Det har været en brat opbremsning, vi skulle indhente igen, og det taget i betragtning så tror jeg egentlig, vi alle er tilfredse, lød det videre fra Oh Land.