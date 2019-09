Revser 'Gift ved første blik': - Mand dig op!

Eva Lundberg og Cecilie Brasnov er godt og grundig træt af, at 'Gift ved første blik'-Frederik ikke foretager sig så meget andet end at eksistere

Frederik udstråler, at han er lavet af det pureste tøffelhelt-materiale, der er at finde på denne jord. Han vælger at begrave, hvem han er og iklæde sig i fuld anoymitet - for det er i hans logik bedre ikke at mene noget, end at mene det modsatte af hustruen Maja. Og det får de to tidligere 'Gift-ved første blik'- deltagere Eva Lundberg og Cecilie Brasnovs pis i kog.

Især Cecilie Basnov kan nikke genkendende til oplevelsen af at omgås en mand, der ikke vil, kan eller tør tage en beslutning. Og set fra hendes synspunkt virker det fuldstændig hen i vejret, at Frederik ikke har en mening, da han er på bryllupsrejse med Maja.

- Det kan jo ikke fungere, hvis man ikke er sig selv. Desuden behøver man heller ikke at være enig i alting. Det er sundt med noget modspil, så længe man bare kan sætte sig ned og snakke om tingene, uden at det skal ende i skænderi, siger Cecilie Basnov.

Som seer begynder man måske at sætte spørgsmålstegn ved eksperternes ekspertise, når de vælger at matche en genert, anonym mand med en kvinde, der i forrige afsnit har udtalt, at hun godt kan lide at få ret.

Eva Lundberg mener dog ikke, at eksperterne bevidst har mismatchet nogle af parrene for underholdningsværdiens skyld.

- Jeg tror ikke, eksperterne har sat nogen af deltagerne sammen for dramaets skyld, men de gør forkert i at vægte så meget på, det folk har til fælles, for i parforhold skal man komplementere hinanden'.