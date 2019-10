Revser 'Robinson': I leverer ikke varen

Årets 'Robinson Ekspeditionen' har alt for mange deltagere, der ikke tør at sige deres mening, og derfor bliver det en anelse kedeligt at se på.

Det mener i hvert fald en af sidste sæsons store personligheder, 29-årige Yasser El-Ahmad, der ivrigt følger med, men han er ikke helt oppe at ringe over det, han bliver budt.

- Alt respekt til deltagerne, jeg kan se, at de er max pressede, men jeg vil sige, at vores sæson er den, der topper, siger Yasser El-Ahmad i videoen over artiklen.

Han besøgte Ekstra Bladets tv-studie sammen med Simon Iversen, Anne Plejdrup og Lenny Pihl, da de alle deltager i realityfodboldstævnet, der afvikles på fredag. Men undervejs blev samtalen drejet ind på årets 'Robinson'.

- Jeg savner, at folk er mere kontante, og at man siger sine meninger lidt mere end at sige dem, når man står hold mod hold inden en konkurrence og stikker lidt til hinanden. Det er ikke nok. Man skal sgu sige sine meninger ude på øerne, man skal sgu sige, hvad man tror på, og hvad man tænker, siger Yasser El-Ahmad, der mener, at det bliver for forsigtigt.

Yasser er endnu ikke imponeret af årets sæson.

- Jeg synes, det er alt for forsigtigt. Hvis vi rangerer min sæson, så ligger den på 10, og deres ligger på 6. Jeg synes godt, at de kunne sige lidt mere. Men programmet er stadig helt nyt, man ved ikke, hvad der sker om en måned. Måske til sammenlægningen går de hele vejen og begynder at køre på hinanden noget mere, siger han håbefuldt.

I videoen over artiklen fortæller Yasser El-Ahmad, hvorfor han tror, at sammenlægningen kan løsne op på det hele. Han peger også på sine favoritter i årets sæson og fortæller om sin episke dødskamp mod Türker Alici.

Det store realityfodboldstævne, hvor de forskellige programmer dyster mod hinanden, afvikles 4. oktober, og du kan følge hele showet her på eb.dk.