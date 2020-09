Revser sine dates: - Mega akavet

De danske par i tv-programmet 'Singletown' har takket ja til at tilbringe sommeren som singler for at teste kærligheden til hinanden.

Igennem talrige dates og festlige stunder tester parrene deres forhold, men på sociale medier, som eksempelvis Jodel, har kritikken lydt, at de mange dates fremstår kunstige, og at det ikke virker som om, at andre end Teitur rent faktisk køber ind på programmets præmis.

Direkte adspurgt om det bliver kunstigt at date andre, når man faktisk har en kæreste, stemmer Sami Hansen og Lea Othmar, der deltager i programmet, i, da de gæster Ekstra Bladet til en snak om programmet.

- Jo, jeg syntes bare, det var akavet i sig selv det hele. Jeg er slet ikke til sådan noget, fortæller Lea, der bliver suppleret af Sami:

- Altså, mine dates var sindssygt akavede. Jeg hader at date normalt, så at skulle gøre det og have Lea i baghovedet. Det er virkelig underligt. Jeg tror også, det er derfor. Når man ved, man har en anden, så giver man sig jo ikke 100 procent. Og det er måske også derfor, det bliver mere 'lala'.

- Fik tjekket temperatur dagligt

Hvorfor?

De understreger begge, at de er glade for at have deltaget i 'Singletown', men fortæller samtidig, at det mere var savnet til hinanden, der føltes som en test, end de personer som produktionen satte dem i stævne med. De kunne ganske enkelt ikke friste.

- Når man kommer på date, så lad dog være med at give mig en date, som for det første ikke snakker, og som for det andet ikke er min type. Jeg synes bare..., siger Sami og bliver afbrudt af Lea.

- Selv hvis jeg var single, var jeg ikke hoppet på Omar, som jeg var på date med.

- Jeg kan intet huske

- Det lyder til, at jeres dates simpelthen bare var for dårligt matchet?

- Jeg tænkte, da jeg mødte min date, at vi jo er vidt forskellige. Man kan se fra starten af, at det bliver mega akavet, og vi har ikke noget at snakke om. Altså hvorfor? Hvorfor skulle man på de dates?, spørger Lea, mens Sami prøver at sætte sig i casternes sted.

- Jeg tror måske også, at det har været svært at finde folk, som vil date nogen, der er på pause fra deres kæreste. Jeg tror, de fleste havde regnet med, at de ville blive afvist, siger han.

Hør dem diskutere de 'akavede dates' i 'Singletown' i videoen over artiklen.

'Singletown' kan ses på streamingtjenesten Dplay.