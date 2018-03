Revser X Factor-dommere: Det hører ingen steder hjemme

Rasmus Therkildsen mente, at kritikken fra Sanne Salomonsen og Thomas Blachman var forfejlet

Så har man set det med.

Tømreren Rasmus Therkildsen har spadseret gennem 'X Factor' og væltet sig i ros undervejs, men fredag aften var både Sanne Salomonsen og Thomas Blachman ude efter den følsomme håndværker. De mente ganske enkelt ikke, at de kunne 'føle' hans optræden.

En kritik som sangeren slet ikke kunne genkende.

- Jeg synes, den var off, og den hører ikke nogen steder hjemme. Det virkede som om, de bare skulle sige noget for at sige noget, konstaterede en langt fra tilfreds 'X Factor'-deltager.

- De siger, det ikke er emotionelt, og at det rører dem ikke, men jeg gider heller ikke at stå og tude hver gang, sagde han med henvisning til sidste uge, hvor han fældede en tåre på scenen.

