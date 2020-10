'Ringenes Herre' - nu med nøgenhed og sex

J.R.R. Tolkiens eventyrverden har hidtil - både i bøger og på film - været stort set klinisk renset for erotik, nøgenhed og sex.

Det ser der imidlertid ud til at blive lavet gevaldigt om på, når Amazon kommer på banen med deres stort anlagte 'Ringenes Herre'-tv-serie.

Opmærksomme Tolkien-fans har nemlig opdaget, at produktionsselskabet, der netop nu filmer i New Zealand, har indrykket annoncer, hvor de efterspørger skuespillere, der ikke har noget imod at optræde nøgne.

'Er du villig til at optræde nøgen? Tjen op til 3.000 kroner om dagen. Brug referencen NØGEN. Vi har brug for nøgne mennesker, der har base i Auckland. Du skal være ældre end 18 år. Alle størrelser og former. Intimitets-forholdsregler vil blive overholdt under optagelserne'. Det skriver comicbook.com

Erotiske scener

En yderligere indikation på, at der er erotiske scener under opsejlning er, at filmproduktionen har sørget for at have en såkaldt 'intimacy coordinator' med på holdet

På den måde kan de sikre sig, at alt går ordentligt for sig uden krænkelser og skandaler.

Amazons kommende 'Ringenes Herre'-serie er en såkaldt prequel, hvor handlingen udspiller sig før 'Hobitten' og 'Ringenes Herre'-trilogien.

Det vides ikke, hvornår serien får premiere, men det forlyder, at Amazon allerede har besluttet, at der vil blive lavet mindst to sæsoner.