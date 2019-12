Ringenes Herre-serie i desperat jagt: Ligner du en ork?

For Ringenes Herre-fans må det være en sand drøm, at Amazon Prime Video har købt rettighederne til at bygge en serie på historien om Mordor.

Alligevel er det en noget særlig eftersøgning casterne på serien har måtte sætte i gang.

De mangler nemlig både 'meget behårede' og 'meget rynkede' folk til at spille de frygtindgydende orker, der huserer i universet.

Det skriver en række udenlandske medier blandt andet Wall Street Journal.

Folk i (næsten) alle former søges. Foto: Shutterstock

Specifikke krav

Ifølge annoncerne, der har floreret på Facebook, er man desuden på jagt efter folk i 'alle aldre og alle slags minoriteter'.

Dog er kravet, at man enten er under 1,5 meter eller over 1,95 meter.

'Har du rynker? Har du været en tur ude i det gode vejr? Er dit ansigt en smule ork-agtigt?', lyder det blandt andet i annoncen.

Optagelserne forventes at starte i New Zealand i 2020 og ifølge Wall Street Journal, har man svært ved at finde de rette folk til at udfylde de makabre roller i J.R.R Tolkiens univers blandt de fem millioner indbyggere landet.

Serien har et svimlende budget i omegnen af 6,7 milliarder kroner.

Wall Street Journal har forsøgt at få en kommentar fra Amazon, men de har ikke haft lyst til at udtale sig om sagen.