Robert-nomineringer regner ned over dansk film

Danmarks Film Akademi har mandag offentliggjort årets nomineringer til Robert-statuetterne, som hylder dansk film og tv.

Vinder i kategorien årets spillefilm skal findes blandt 'Dronningen', 'Før frosten', 'Ser du månen, Daniel', 'Danmarks Sønner' og 'Onkel'.

Det oplyser Filmakademiet i en pressemeddelelse.

- Fem vidt forskellige film, som udspiller sig i nutid, fortid og fremtid, men samlet understreger diversiteten i årets produktioner, skriver Filmakademiet.

Det er filmen 'Ser du månen, Daniel', der har fået flest nomineringer med hele 14. Filmen bliver dog tæt forfulgt af de to film 'Dronningen' og 'Før frosten', der hver har fået 13 nomineringer.

Der skal også uddeles priser for årets kvindelige og mandlige hovedrolle. Og her er det debutanter over for garvede skuespillere, der tidligere har vundet en Robert-statuette.

I den kvindelige kategori er tre skuespillerinder nomineret for første gang. Det er Clara Rosager, Christine Sønderris og Jette Søndergaard.

De er dog i kamp med Victoria Carmen Sonne og Trine Dyrholm, der begge har været nomineret og vundet en Robert før.

Blandt mændene er det de førstegangsnominerede Zaki Youssef, Gustav Lindh, der står over for rutinerede kræfter som Dar Salim, Esben Smed og Jesper Christensen.

Robert-statuetterne uddeles ved en prisfest søndag 26. januar på Tivoli Hotel og Congress Center i København.

Det er 36. gang, at priserne uddeles.

