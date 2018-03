Robert tabte sig 98 kilo: Nu er han død

41-årige Robert Buchel fra USA vejede 382 kilo.

I et desperat forsøg på at tabe sig deltog han i TLC-programmet 'My 600-Ib Life', der dokumenterede hans kamp mod et bedre og sundere liv.

Her fortalte han blandt andet, at det var psykisk hårdt at kæmpe med de mange kilo.

Artiklen fortsætter under billedet...

Foto: TLC

- Jeg føler nogle gange, at jeg ikke kan klare eller leve dette liv et minut længere. Det dræner én psykisk at bære de mange kilo - mentalt og følelsesmæssigt. Det er ikke en smerte eller et liv, jeg ønsker for nogen, for jeg kan ingenting. Jeg kan ikke gøre noget for nogen - ikke engang mig selv, fortæller han i programmet ifølge Washington Post.

Ifølge USA Today lykkedes det Robert Buchel at tabe 98 kilo.

Men efter onsdagens episode af 'My 600-Ib Life' blev det dog offentliggjort, at han døde af et hjertestop i november under optagelserne til programmet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Foto: TLC

'TLC er meget berørte over tabet af Robert. Vi er taknemmelige for hans familie, som var så elskværdige at give os lov til at fortsætte med at fortælle hans historie til vores seere (efter dødsfaldet, red.). Vores tanker og bønner går til dem i denne svære tid, lyder det fra TLC i en pressemeddelelse.

Robert Buchels forlovede Kathryn Lemanski postede tilbage i november et opslag på Facebook, hvor hun fortalte, at han var død.

'Jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at mit hjerte er ødelagt eller knust, men i virkeligheden er det forsvundet. Mit hjerte døde med ham. Vores fremtid døde med ham. Til næste år skulle vi giftes i Walt Disney World og have vores eget Disney eventyr-bryllup. Vi skulle starte en familie. Vi skulle blive gamle sammen. Alt det vi skulle, kan aldrig blive til noget, fortalte hun på Facebook.

Foto: TLC

'Hver morgen sagde eller skrev han til mig 'Godmorgen engel'. Ethvert telefonopkald sluttede med 'Jeg elsker dig'. Hver aften sagde eller skrev han til mig 'Sov godt min elskede'. Den aften han døde, sagde han: Hvis jeg ikke vågner i morgen så husk, at jeg altid har elsket dig.