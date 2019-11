'Robinson'-vinder: Sådan skal præmien bruges

Udfordringen i denne type regnestykker er operationernes 'prioritet' eller orden. Man skal starte med at udføre multiplikation og division først og derefter udføre plus og minus.

Umiddelbart kan regnestykket på billedet ikke give 1. For at forklare vil jeg kalde strengen 4/5/2x3x5 for Y (store Y). Så er regnestykket 2-Y+2-3/7+2/7-7x5=4-Y-1/7-35.

Den eneste måde, hvorpå strengen kan give 1, er derfor, hvis Y hjælper med at få 1/7 til at gå ud. Det fører os til problemet med at læse udtrykket bag ved Y.

Problemet her er, at division ikke er det, vi kalder 'associativ', hvilket betyder, at regnestykket ikke kan læses entydigt uden, man indsætter parenteser. Fx er (4/5)/2=4/10 hvorimod 4/(5/2)=8/5. Derfor kan 4/5/2 læses på to måder med forskelligt resultat. Lad os dog antage, for at komme rundt om dette problem, at / skal læses som 'gange med den inverse', og der skal læses fra venstre mod højre. Så er Y=4/5/2x3x5=4x(1/5)x(1/2)x3x5=4x3x5x(1/5)x(1/2)=60/10=6.

Hvis det er den korrekte læsning af regnestykket, så får vi fra ovenstående at 2-Y+2-3/7+2/7-7x5=4-Y-1/7-35=4-6-1/7-35, hvilket absolut ikke er 1.

Jeg vil derfor gætte på, at man i programmet ikke har gjort sig klart, hvad operationernes ordener er, og at man ikke har gjort sig klart, at division ikke er associativ, og derfor når man frem til et forkert resultat. Men jeg har ikke set programmet!

Hilsen,

--Asger